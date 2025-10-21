Трансформация металлургии Украины — сколько будет стоить переход на "зеленую" сталь

Мужчина на производстве. Фото: Freepik

Украина не может обойти переход к низкоуглеродному производству стали. Евроинтеграционный курс страны требует гармонизации стандартов и соответствия климатическим целям ЕС. Именно это, а не только мода на "зеленость", делает трансформацию безальтернативной.

Однако по словам аналитиков GMK Center, даже в мирное время это был бы чрезвычайно сложный вызов.

"Теперь, в военных условиях, реализовать масштабную декарбонизацию без внешней помощи фактически невозможно", — подчеркивают эксперты.

Сколько стоит зеленая трансформация металлургии

Оценки стоимости декарбонизации украинской металлургии достигают 12 млрд долларов. Для отрасли, которая работает на грани выживания, это неподъемная сумма. Поэтому вопрос финансирования стал главным вызовом.

"Снижение выбросов — это не только задача бизнеса, это национальная цель. Государство должно быть привлечено к поиску ресурсов для зеленого перехода", — отмечают в GMK Center.

Европа уже имеет эффективные механизмы поддержки, такие как Фонд справедливого перехода и Инновационный фонд, которые финансируют проекты декарбонизации. Украинские предприятия стремятся получить к ним доступ, ведь без грантов и льготных кредитов движение к безэмиссионному производству просто остановится.

Развитие "зеленой" энергетики. Графика: GMK Center

Как другие страны поддерживают зеленую сталь

Канада финансирует до 50% стоимости "зеленых" проектов, в том числе переход на электросталеплавильное производство (EAF). Так, модернизация комбината Dofasco обошлась в 1,8 млрд долларов, половину из которых покрыло правительство.

В Японии государство предлагает налоговые кредиты 149 долл. за тонну "зеленой" стали, изготовленной на объектах, созданных в рамках программ декарбонизации.

А вот в Украине деньги, полученные за выбросы CO₂, попадают в общий бюджет и "растворяются" среди других расходов.

"Необходимо установить целевое использование экологических платежей — только тогда они будут работать на декарбонизацию", — подчеркивают аналитики GMK Center.

Как импорт разрушает стимулы к декарбонизации

Отдельным вызовом остается защита внутреннего рынка от импорта дешевой стали. Без тарифных барьеров украинские производители вынуждены конкурировать ценой, а не качеством или экологичностью.

"Когда внутренний рынок не имеет защиты, инвестиции в зеленое производство просто не окупаются. Это проблема не только Украины — ее имеют даже страны ЕС, Бразилия или Великобритания", — отмечают эксперты.

По данным таможенной службы, в 2025 году импорт проката вырос на 62,6%, причем более половины пришлось на Турцию. Это серьезно подрывает позиции украинских металлургов, которые и без того работают с минимальной прибылью.

Сколько стоит электроэнергия для зеленой стали

Еще одно препятствие — высокая стоимость электроэнергии. В первой половине 2025 года цены для промышленности в Украине стали одними из самых высоких в Европе — на 34% дороже, чем в Германии, и в 3,5 раза выше, чем в Швеции.

До войны электроэнергия составляла около 7% в себестоимости стали, сейчас этот показатель вырос до 20%, а после перехода на EAF может достичь 50%.

"Без стабильной и предсказуемой цены на э/э зеленое производство потеряет всякий смысл", — подчеркивают в GMK Center.

Что нужно сделать Украине уже сейчас

Эксперты считают, что государство должно ввести ценовой "потолок" для энергоемких предприятий и создать условия для долгосрочных контрактов с фиксированными тарифами. Это поможет сохранить конкурентоспособность отрасли и сделает возможным постепенный переход к безэмиссионному производству.

Кроме того, нужны реальные механизмы для возврата экологических платежей в промышленность, доступ к европейским "зеленым" фондам и системная поддержка экспорта украинской стали.

