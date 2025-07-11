Стоимость железной руды — сколько стоит тонна в июле 2025 года

Железная руда прибавляет в цене — что происходит на рынке в июле
Цены на железную руду в начале июля 2025 года продолжили свой рост до двухмесячных максимумов. Этому способствовали два фактора.
Об этом сообщает издание GMK.center.
Железная руда - как изменились цены
Так, сентябрьские фьючерсы на железорудное сырье на Далянской бирже (DCE) подросли на 2,3% — до 102,2 доллара за тонну.
А августовские контракты на Сингапурской бирже были оценены в 96,1 доллара за тонну.
Железная руда на мировых рынках дорожала под действием двух факторов:
- объемы морских поставок временного сократились;
- трейдеры ожидали новых стимулов от Китая, поэтому проводили активные закупки.
К тому же официальный Пекин заявил, что будет бороться с избыточными стальными мощностями и неэффективной конкуренцией на рынке железной руды. После сигналов Пекина о сокращении устаревших производств и повышении качества продукции трейдеры начали закладывать ожидания более стабильной структуры спроса на сырье. Это также отразилось в спотовой активности.
Что будет с ценами дальше
По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе цены могут оставаться в пределах от 95 до 100 долларов за тонну, если Китай продолжит выплавлять большие объемы чугуна.
"Однако среднесрочные риски связаны с сезонной слабостью спроса в строительстве и неопределенностью относительно продолжительности государственной поддержки", — отметили аналитики.
Напомним, что железная руда — один из ключевых природных ресурсов Украины. Известно, где в нашей стране есть крупнейшие месторождения. Узнавайте также, где в Украине построили самую глубокую скважину.
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