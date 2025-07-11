Стоимость железной руды — сколько стоит тонна в июле 2025 года

График с ценами. Фото: Pexels

Цены на железную руду в начале июля 2025 года продолжили свой рост до двухмесячных максимумов. Этому способствовали два фактора.

Об этом сообщает издание GMK.center.

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Так, сентябрьские фьючерсы на железорудное сырье на Далянской бирже (DCE) подросли на 2,3% — до 102,2 доллара за тонну.

А августовские контракты на Сингапурской бирже были оценены в 96,1 доллара за тонну.

Железная руда на мировых рынках дорожала под действием двух факторов:

объемы морских поставок временного сократились;

трейдеры ожидали новых стимулов от Китая, поэтому проводили активные закупки.

К тому же официальный Пекин заявил, что будет бороться с избыточными стальными мощностями и неэффективной конкуренцией на рынке железной руды. После сигналов Пекина о сокращении устаревших производств и повышении качества продукции трейдеры начали закладывать ожидания более стабильной структуры спроса на сырье. Это также отразилось в спотовой активности.

Что будет с ценами дальше

По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе цены могут оставаться в пределах от 95 до 100 долларов за тонну, если Китай продолжит выплавлять большие объемы чугуна.

"Однако среднесрочные риски связаны с сезонной слабостью спроса в строительстве и неопределенностью относительно продолжительности государственной поддержки", — отметили аналитики.

Напомним, что железная руда — один из ключевых природных ресурсов Украины. Известно, где в нашей стране есть крупнейшие месторождения. Узнавайте также, где в Украине построили самую глубокую скважину.