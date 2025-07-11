Вартість залізної руди — скільки коштує тонна у липні 2025 року

Графік з цінами. Фото: Pexels

Ціни на залізну руду на початку липня 2025 року продовжили своє зростання до двомісячних максимумів. Цьому сприяли два фактори.

Про це повідомляє видання GMK.center.

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Залізна руда — як змінилися ціни

Так, вересневі ф’ючерси на залізорудну сировину на Далянській біржі (DCE) підросли на 2,3% — до 102,2 долара за тону.

Натомість серпневі контракти на Сінгапурській біржі були оцінені у 96,1 долара за тонну.

Залізна руда на світових ринках дорожчала під дією двох факторів:

обсяги морських поставок тимчасового скоротилися;

трейдери очікували на нові стимули від Китаю, тож проводили активні закупівлі.

До того ж офіційний Пекін заявив, що буде боротися з надлишковими сталевими потужностями та неефективною конкуренцією на ринку залізної руди. Після сигналів Пекіна щодо скорочення застарілих виробництв і підвищення якості продукції трейдери почали закладати очікування стабільнішої структури попиту на сировину. Це також відбилось у спотовій активності.

Що буде з цінами далі

На думку аналітиків, у короткостроковій перспективі ціни можуть залишатися в межах 95-100 доларів за тонну, якщо Китай продовжить виплавляти великі обсяги чавуну.

"Однак середньострокові ризики пов’язані з сезонною слабкістю попиту в будівництві та невизначеністю щодо тривалості державної підтримки", — зауважили аналітики.

Нагадаємо, що залізна руда — один із ключових природних ресурсів України. Відомо, де у нашій країні є найбільші родовища. Дізнавайтесь також, де в Україні збудували найглибшу свердловину.