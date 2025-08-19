Зона отчуждения удивляет ученых — что за жуки летают возле Чернобыля

Загадочных жуков заметили возле ЧАЭС — что известно о насекомых
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые наблюдали массовый вылет редкого краснокнижного жука. Такое случается крайне редко, ведь насекомое очень трудно заметить.
Информация об этом появилась на официальной странице заповедника в Facebook.
Какое насекомое заметили исследователи возле ЧАЭС
Во время августовских обследований душистых лугов в долине реки Уж исследователи и инспекторы Корогодского ПНДВ зафиксировали многочисленный вылет усачей мускусных (Aromia moschata).
В этом году усачи мускусные встречаются чаще, чем обычно, среди сочных луговых трав и ивовых зарослей в пойменных ландшафтах.
В то же время отмечается, что массовые перелеты усачей случаются не часто, а основная угроза для их популяции — сокращение количества старых ив в поймах рек.
Что известно об "Усаче мускусном"
Насекомое названо "мускусным усачом" из-за выделения специфического секрета с мускусным запахом, который защищает его от хищников. Жук питается пыльцой и цветами трав из семейств сложноцветных и окружковых.
Его вытянутое тело напоминает стебелек и на солнце переливается металлическим зелено-синим оттенком, что делает насекомое почти незаметным среди травы. Легче всего его заметить во время питания на цветке или в полете.
Имаго усача живет чуть больше месяца, питаясь луговыми травами с конца июня до середины августа. Самки откладывают яйца в трещины коры старых ив или, при их отсутствии, на других лиственных деревьях — осине, тополе, ольхе и некоторых кустах. Личинки развиваются от 2 до 4 лет, питаясь древесиной.
Ранее мы писали, что Россия, вероятно, готовит новое испытание крылатой ракеты с ядерной боеголовкой 9М730 "Буревестник", которую из-за опасной конструкции называют "летучим Чернобылем".
Также мы рассказывали, что прошло более 30 лет после Чернобыльской катастрофы, но интерес к зоне отчуждения не утихает. Она продолжает привлекать ученых и туристов со всего мира.
Читайте Новини.LIVE!