Главная Индустрии Загадочных жуков заметили возле ЧАЭС — что известно о насекомых

Загадочных жуков заметили возле ЧАЭС — что известно о насекомых

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 18:30
Зона отчуждения удивляет ученых — что за жуки летают возле Чернобыля
Усач мускатный на цветке. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые наблюдали массовый вылет редкого краснокнижного жука. Такое случается крайне редко, ведь насекомое очень трудно заметить.

Информация об этом появилась на официальной странице заповедника в Facebook.

Читайте также:

Какое насекомое заметили исследователи возле ЧАЭС

Во время августовских обследований душистых лугов в долине реки Уж исследователи и инспекторы Корогодского ПНДВ зафиксировали многочисленный вылет усачей мускусных (Aromia moschata).

В этом году усачи мускусные встречаются чаще, чем обычно, среди сочных луговых трав и ивовых зарослей в пойменных ландшафтах.

В то же время отмечается, что массовые перелеты усачей случаются не часто, а основная угроза для их популяции — сокращение количества старых ив в поймах рек.

Что известно об "Усаче мускусном"

Насекомое названо "мускусным усачом" из-за выделения специфического секрета с мускусным запахом, который защищает его от хищников. Жук питается пыльцой и цветами трав из семейств сложноцветных и окружковых.

Его вытянутое тело напоминает стебелек и на солнце переливается металлическим зелено-синим оттенком, что делает насекомое почти незаметным среди травы. Легче всего его заметить во время питания на цветке или в полете.

Имаго усача живет чуть больше месяца, питаясь луговыми травами с конца июня до середины августа. Самки откладывают яйца в трещины коры старых ив или, при их отсутствии, на других лиственных деревьях — осине, тополе, ольхе и некоторых кустах. Личинки развиваются от 2 до 4 лет, питаясь древесиной.

Ранее мы писали, что Россия, вероятно, готовит новое испытание крылатой ракеты с ядерной боеголовкой 9М730 "Буревестник", которую из-за опасной конструкции называют "летучим Чернобылем".

Также мы рассказывали, что прошло более 30 лет после Чернобыльской катастрофы, но интерес к зоне отчуждения не утихает. Она продолжает привлекать ученых и туристов со всего мира.

Виталий Чайка - Редактор
