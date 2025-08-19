Зона отчуждения удивляет ученых — что за жуки летают возле Чернобыля

Усач мускатный на цветке. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые наблюдали массовый вылет редкого краснокнижного жука. Такое случается крайне редко, ведь насекомое очень трудно заметить.

Какое насекомое заметили исследователи возле ЧАЭС

Во время августовских обследований душистых лугов в долине реки Уж исследователи и инспекторы Корогодского ПНДВ зафиксировали многочисленный вылет усачей мускусных (Aromia moschata).

В этом году усачи мускусные встречаются чаще, чем обычно, среди сочных луговых трав и ивовых зарослей в пойменных ландшафтах.

В то же время отмечается, что массовые перелеты усачей случаются не часто, а основная угроза для их популяции — сокращение количества старых ив в поймах рек.

Что известно об "Усаче мускусном"

Насекомое названо "мускусным усачом" из-за выделения специфического секрета с мускусным запахом, который защищает его от хищников. Жук питается пыльцой и цветами трав из семейств сложноцветных и окружковых.

Его вытянутое тело напоминает стебелек и на солнце переливается металлическим зелено-синим оттенком, что делает насекомое почти незаметным среди травы. Легче всего его заметить во время питания на цветке или в полете.

Имаго усача живет чуть больше месяца, питаясь луговыми травами с конца июня до середины августа. Самки откладывают яйца в трещины коры старых ив или, при их отсутствии, на других лиственных деревьях — осине, тополе, ольхе и некоторых кустах. Личинки развиваются от 2 до 4 лет, питаясь древесиной.

