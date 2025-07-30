Біля Чорнобильської АЕС посилять контроль за територією — що знайшли вчені

Лісова лілія. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Під час наукових досліджень у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили рідкісну лісову лілію — квітку, яка, як вважалося в давнину, наділяла містичними властивостями.

Про це повідомили співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Лілію знайшли у глибині заповідної діброви. У минулі століття її вважали магічною рослиною — алхіміки шукали її вночі, адже вірили, що вдень цибулина втрачає свою силу.

Під час пошуків дослідники помітили серед заростей папороті один квітучий екземпляр. Оскільки період цвітіння цієї червонокнижної рослини майже закінчився, науковці вирішили знайти й інші. У результаті вони виявили:

ще одну квітучу лілію;

два екземпляри, що вже відцвіли;

сім рослин у стадії вегетації, які, ймовірно, розквітнуть наступного року.

Тепер місце, де зростає лілія, перебуватиме під постійним наглядом науковців і служби охорони заповідника.

Як часто цвіте лісова лілія

Лісова лілія розмножується повільно як насінням, так і вегетативно. Насіння проростає лише на перший рік, справжні листки з’являються на другий, а на третій формується пагін із генеративною брунькою.

Перше цвітіння відбувається тільки на четвертий рік. На розвиток рослини можуть негативно вплинути надмірне затінення, несприятлива погода, пошкодження чи поїдання цибулин тваринами.

Попри давні легенди, сьогодні лісова лілія вважається символом чистоти та віри. У минулому в Європі її також пов’язували зі стражданням і смертю, через що деякі люди її уникали.

Водночас рослину використовували у побуті, медицині та навіть у їжу. У поліських лісах і нині можна побачити цю ніжну квітку з бузково-рожевими пелюстками, яка вражає своєю красою.

Раніше ми писали, що болота — цінні природні системи, що ефективніше за ліси виробляють кисень і поглинають вуглекислий газ, а також дають людям торф.

Ми також розповідали, що у Чорнобильському біосферному заповіднику тривають дослідження водойм. Вже зафіксовано рідкісні види, які внесені до Червоної книги України та захищені міжнародними угодами.