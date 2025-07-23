Болота з найбільшим шаром торфу — що про них відомо

Болотяна місцевість. Фото: Pexels

Болота — це найважливіша екосистема, яка виробляє кисень та поглинає вуглекислий газ набагато ефективніше за ліси. А ще завдяки болотам у людства є така цінна речовина як торф.

Редакція Новини.LIVE розповідає про болота, які мають найбільший шар торфу.

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Що відомо про торф на болотах

Торф, який утворюється на болотах, відіграє важливу роль для світової екології, адже:

торф'яники можуть зберігати, за різними оцінками, від 30% до 42% ґрунтового вуглецю, що робить їх найефективнішим природним поглиначем вуглекислого газу на планеті;

у торф'яниках проживають багато рослин і тварин, серед яких і рідкісні;

болота, на яких утворюється торф, розподіляють вологу та є джерелом живлення для багатьох річок.

Якими бувають болота

Болота розділяють на три типи:

верхові — які підживлюються опадами. Тут мало ґрунтових і з'являються вони на дуже великій глибині;

низинні — у яких збирається грантова вода. Низинні болота мають багатий мінеральний склад та рясну рослинність.

перехідні — тут росте велика кількість торфяних мохів.

Які болота мають найбільший шар торфу

Такими болотами, як правило, є верхові. Вони живляться лише опадами, а дощова вода майже не містить мінеральних речовин. Через це на верхових болотах розвивається мох — сфагнум.

Цього можу на верхових болотах щороку стає більше, він накопичує потужні, понад 6 метрів, товщі торфу. Верхові болота важко прохідні, ґрунтові води в них відділені від рослинності потужним шаром торфу.

Де в Україні найбільше боліт

Найбільш заболочена територія розташована в Поліссі. В окремих районах вона перевищує 10%. У лісостепу заболоченість складає 1-5%, а в степовій частині України – не перевищує 1%.

Найбільше ж верхове болото у нашій країні можна знайти в Українських Карпатах. Воно розташоване у низині Полонинського хребта на висоті близько 1,8 тисячі метрів. Воно утворилося після заболочування деяких невеликих озерець.

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