Болота з найбільшим шаром торфу — що про них відомо

Які болота мають найбільший шар торфу — чи бувають такі в Україні
Болота — це найважливіша екосистема, яка виробляє кисень та поглинає вуглекислий газ набагато ефективніше за ліси. А ще завдяки болотам у людства є така цінна речовина як торф.
Редакція Новини.LIVE розповідає про болота, які мають найбільший шар торфу.
Що відомо про торф на болотах
Торф, який утворюється на болотах, відіграє важливу роль для світової екології, адже:
- торф'яники можуть зберігати, за різними оцінками, від 30% до 42% ґрунтового вуглецю, що робить їх найефективнішим природним поглиначем вуглекислого газу на планеті;
- у торф'яниках проживають багато рослин і тварин, серед яких і рідкісні;
- болота, на яких утворюється торф, розподіляють вологу та є джерелом живлення для багатьох річок.
Якими бувають болота
Болота розділяють на три типи:
- верхові — які підживлюються опадами. Тут мало ґрунтових і з'являються вони на дуже великій глибині;
- низинні — у яких збирається грантова вода. Низинні болота мають багатий мінеральний склад та рясну рослинність.
- перехідні — тут росте велика кількість торфяних мохів.
Які болота мають найбільший шар торфу
Такими болотами, як правило, є верхові. Вони живляться лише опадами, а дощова вода майже не містить мінеральних речовин. Через це на верхових болотах розвивається мох — сфагнум.
Цього можу на верхових болотах щороку стає більше, він накопичує потужні, понад 6 метрів, товщі торфу. Верхові болота важко прохідні, ґрунтові води в них відділені від рослинності потужним шаром торфу.
Де в Україні найбільше боліт
Найбільш заболочена територія розташована в Поліссі. В окремих районах вона перевищує 10%. У лісостепу заболоченість складає 1-5%, а в степовій частині України – не перевищує 1%.
Найбільше ж верхове болото у нашій країні можна знайти в Українських Карпатах. Воно розташоване у низині Полонинського хребта на висоті близько 1,8 тисячі метрів. Воно утворилося після заболочування деяких невеликих озерець.
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