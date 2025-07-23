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Главная Индустрии Какие болота с наибольшим слоем торфа — бывают ли такие в Украине

Какие болота с наибольшим слоем торфа — бывают ли такие в Украине

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 20:09
Болота с самым большим слоем торфа — что о них известно
Болотистая местность. Фото: Pexels

Болота — это важнейшая экосистема, которая производит кислород и поглощает углекислый газ гораздо эффективнее лесов. А еще благодаря болотам у человечества есть такое ценное вещество как торф.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о болотах, которые имеют самый большой слой торфа.

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Что известно о торфе на болотах

Торф, который образуется на болотах, играет важную роль для мировой экологии, ведь:

  • торфяники могут хранить, по разным оценкам, от 30% до 42% почвенного углерода, что делает их самым эффективным естественным поглотителем углекислого газа на планете;
  • в торфяниках проживают многие растения и животные, среди которых и редкие;
  • болота, на которых образуется торф, распределяют влагу и являются источником питания для многих рек.

Какими бывают болота

Болота разделяют на три типа:

  • верховые  которые подпитываются осадками. Здесь мало грунтовых и появляются они на очень большой глубине;
  • низинные — в которых собирается грунтовая вода. Низинные болота имеют богатый минеральный состав и обильную растительность.
  • переходные — здесь растет большое количество торфяных мхов.

Какие болота имеют наибольший слой торфа

Такими болотами, как правило, являются верховые. Они питаются только осадками, а дождевая вода почти не содержит минеральных веществ. Поэтому на верховых болотах развивается мох — сфагнум.

Этого мха на верховых болотах ежегодно становится больше, он накапливает мощные, более 6 метров, толщи торфа. Верховые болота трудно проходимы, грунтовые воды в них отделены от растительности мощным слоем торфа.

Где в Украине больше всего болот

Наиболее заболоченная территория расположена в Полесье. В отдельных районах она превышает 10%. В лесостепи заболоченность составляет от 1 до 5%, а в степной части Украины — не превышает 1%.

Самое же большое верховое болото в нашей стране можно найти в Украинских Карпатах. Оно расположено в низине Полонинского хребта на высоте около 1,8 тысячи метров. Оно образовалось после заболачивания некоторых небольших озер.

Напомним, что давно пересохшие русла рек могут скрывать в себе много золота. Древние реки с золотом находили на всех континентах. Узнавайте также, какая революция в разведке полезных ископаемых может произойти в 2025 году.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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