200 мільйонів тонн природного водню — де знайшли унікальне родовище

Підземна шахта. Фото: Pexels

У хромовій шахті в місті Булкіза, що в Албанії, міжнародна команда науковців виявила унікальне природне джерело водню. За підрахунками експертів, щороку тут утворюється понад 200 тонн цього газу.

Про те скільки водню можна добувати з нового родовища та чому його відкриття має важливе значення, повідомляє видання Econews.

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В чому особливість нового родовища

Це родовище вже назвали найбільшим з усіх задокументованих природних джерел водню у світі. Науковці вперше отримали чітке підтвердження того, що в глибоких тріщинах земної кори може зберігатися водень у достатній кількості для промислового використання.

На відміну від традиційного виробництва, яке є дорогим і супроводжується викидами CO₂, цей водень вже готовий до використання:

він має високу концентрацію;

він не потребує складних технологій.

Вчені виявили його безпосередньо під час буріння шахти — в певних точках зафіксували витік газу. Однак є і певні труднощі. Геологічний водень формується мільйонами років, тому його не можна швидко поновити.

Крім того, у глибинах, де його виявили, існують унікальні екосистеми з мікроорганізмами, які живляться воднем. Втручання в ці середовища може мати непередбачувані наслідки, оскільки наука досі мало їх вивчила.

Скільки водню може забезпечити шахта

Хоча 200 тонн на рік — це небагато в масштабах світового виробництва (яке становить понад 100 мільйонів тонн щорічно), дослідники припускають, що в надрах цієї шахти може зберігатися до 200 мільйонів тонн водню.

Та головна цінність відкриття — у тому, що вчені вперше змогли створити геологічну модель формування водневого резервуара і точно вказати його місце розташування. Це відкриває нові перспективи для пошуку й використання природного водню в майбутньому.

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