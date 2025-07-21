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Главная Индустрии Новое слово в энергетике — где нашли природный источник водорода

Новое слово в энергетике — где нашли природный источник водорода

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 16:35
200 миллионов тонн природного водорода — где нашли уникальное месторождение
Подземная шахта. Фото: Pexels

В хромовой шахте в городе Булкиза, что в Албании, международная команда ученых обнаружила уникальный природный источник водорода. По подсчетам экспертов, ежегодно здесь образуется более 200 тонн этого газа.

О том сколько водорода можно добывать из нового месторождения и почему его открытие имеет важное значение, сообщает издание Econews.

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В чем особенность нового месторождения

Это месторождение уже назвали крупнейшим из всех задокументированных природных источников водорода в мире. Ученые впервые получили четкое подтверждение того, что в глубоких трещинах земной коры может храниться водород в достаточном количестве для промышленного использования.

В отличие от традиционного производства, которое является дорогим и сопровождается выбросами CO₂, этот водород уже готов к использованию:

  • он имеет высокую концентрацию;
  • он не требует сложных технологий.

Ученые обнаружили его непосредственно во время бурения шахты — в определенных точках зафиксировали утечку газа. Однако есть и определенные трудности. Геологический водород формируется миллионами лет, поэтому его нельзя быстро восстановить.

Кроме того, в глубинах, где его обнаружили, существуют уникальные экосистемы с микроорганизмами, которые питаются водородом. Вмешательство в эти среды может иметь непредсказуемые последствия, поскольку наука до сих пор мало их изучила.

Сколько водорода может обеспечить шахта

Хотя 200 тонн в год — это немного в масштабах мирового производства (которое составляет более 100 миллионов тонн ежегодно), исследователи предполагают, что в недрах этой шахты может храниться до 200 миллионов тонн водорода.

Но главная ценность открытия — в том, что ученые впервые смогли создать геологическую модель формирования водородного резервуара и точно указать его местоположение. Это открывает новые перспективы для поиска и использования природного водорода в будущем.

Ранее мы писали, что когда речь идет о ценных металлах, многие в первую очередь думают о золоте или платине. Они действительно имеют большую ценность, но не являются самыми дорогими в мире.

Также мы рассказывали, что даже несмотря на непростую ситуацию в мире, природный газ остается важным источником энергии для Украины. Он имеет большое значение для сохранения энергетической самостоятельности страны.

промышленность шахта газ добыча полезные ископаемые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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