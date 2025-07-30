Возле Чернобыльской АЭС усилят контроль за территорией — что нашли ученые

Лесная лилия. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Во время научных исследований в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили редкую лесную лилию — цветок, который, как считалось в древности, наделял мистическими свойствами.

Об этом сообщили сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Лилию нашли в глубине заповедной дубравы. В прошлые века ее считали магическим растением — алхимики искали ее ночью, ведь верили, что днем луковица теряет свою силу.

Во время поисков исследователи заметили среди зарослей папоротника один цветущий экземпляр. Поскольку период цветения этого краснокнижного растения почти закончился, ученые решили найти и другие. В результате они обнаружили

еще одну цветущую лилию;

два экземпляра, которые уже отцвели;

семь растений в стадии вегетации, которые, вероятно, расцветут в следующем году.

Теперь место, где растет лилия, будет находиться под постоянным наблюдением ученых и службы охраны заповедника.

Как часто цветет лесная лилия

Лесная лилия размножается медленно как семенами, так и вегетативно. Семена прорастают только на первый год, настоящие листья появляются на второй, а на третий формируется побег с генеративной почкой.

Первое цветение происходит только на четвертый год. На развитие растения могут негативно повлиять чрезмерное затенение, неблагоприятная погода, повреждение или поедание луковиц животными.

Несмотря на древние легенды, сегодня лесная лилия считается символом чистоты и веры. В прошлом в Европе ее также связывали со страданием и смертью, из-за чего некоторые люди ее избегали.

В то же время растение использовали в быту, медицине и даже в пищу. В полесских лесах и сейчас можно увидеть этот нежный цветок с сиренево-розовыми лепестками, который поражает своей красотой.

Ранее мы писали, что болота — ценные природные системы, которые эффективнее лесов производят кислород и поглощают углекислый газ, а также дают людям торф.

Мы также рассказывали, что в Чернобыльском биосферном заповеднике продолжаются исследования водоемов. Уже зафиксированы редкие виды, которые внесены в Красную книгу Украины и защищены международными соглашениями.