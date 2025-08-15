Наднебезпечна під час падіння — Росія планує випробовування ядерної крилатої ракети

Пуск ракети. Фото ілюстративне: Pixabay

Росія, ймовірно, готується до нового випробування крилатої ракети з ядерною боєголовкою 9М730 "Буревісник". Через особливості конструкції її називають "летючим Чорнобилем" — така зброя становить величезну небезпеку у разі падіння.

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, пише УНІАН.

"Правильно її так називають, бо в неї маршовий двигун, він відкритого циклу... Розігрів відбувається за рахунок ядерного реактора — портативного ядерного ректора. І нагріте повітря, яке виривається з сопла, несе радіоактивне забруднення. Тому й називають "летючим Чорнобилем", — пояснив він.

За даними російських джерел, "Буревісник" приблизно у 2,5 раза більший за ракету Х-101, але має подібну швидкість — близько 900 км/год. Головна його особливість у необмеженій дальності польоту, адже ядерний двигун може працювати дуже довго. Це дає змогу долати десятки тисяч кілометрів, при цьому інші характеристики — швидкість, висота, маневровість — залишаються як у звичайних крилатих ракет.

Експерт наголосив, що збивати її можуть усі засоби протиповітряної оборони, які займаються знищенням крилатих ракет. Тобто винищувачі, зенітно-ракетні комплекси будь-якого зразка, окрім найменших. Але проблеми починаються, коли ця ракета впаде на землю. Бо ядерний реактор буде пошкоджений і доведеться там, де впала ракета, робити дезактивацію території.

Розмір зони ураження залежатиме від обсягу витоку радіоактивного палива та типу бойової частини.

"Не думаю, що ці вкрай високовартісні ракети, які ще не допрацьовані до кінця, матимуть звичайні фугасні бойові частини. Скоріш за все, ядерна частина, а на таких виробах застосовуються ядерні частини потужністю зазвичай від 200 до 500 кілотонн, тобто приблизно половина мегатонни", — додав Романенко.

Що відомо про ракету "Буревісник"

У 2023 році видання The New York Times із посиланням на звіт аналітичної організації Nuclear Threat Initiative випустило матеріал про те, що в період 2017–2019 років у Росії провели 13 випробувань ракети 9М730. Проте усі випробовування завершилися невдало.

Зокрема під час одного з випробовувань ракета не змогла пролетіти відстань, близьку до розрахункової дальності, яка оцінюється приблизно в 14 000 миль.

Американські чиновники підрахували, що під час свого найуспішнішого випробувального польоту, який тривав трохи більш як дві хвилини, ракета пролетіла 22 милі, перш ніж впасти в море. Під час іншого випробування ядерний реактор ракети не активувався, в результаті чого вона впала лише за кілька миль від місця запуску.

За словами експертів, якщо ракета використовуватиметься у воєнний час, вона може мати потенціал для знищення великих міських районів та військових цілей.

Вважається, що ракета запускається твердопаливним ракетним двигуном, перш ніж під час польоту активується невеликий ядерний реактор, що теоретично дозволяє ракеті залишатися в повітрі необмежений час.

Білий дім тоді відмовився коментувати висновки видання.

Експерти заявили, що ракета небезпечна не лише своєю здатністю нести потужну ядерну боєголовку, але й потенційним викидом шкідливих радіоактивних речовин у разі вибуху або несправності під час випробувань.

