В Кремле готовятся тестировать "летучий Чернобыль" — что известно

В Кремле готовятся тестировать "летучий Чернобыль" — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 17:25
Сверхопасная при падении — Россия планирует испытания ядерной крылатой ракеты
Пуск ракеты. Фото иллюстративное: Pixabay

Россия, вероятно, готовится к новому испытанию крылатой ракеты с ядерной боеголовкой 9М730 "Буревестник". Из-за особенностей конструкции ее называют "летучим Чернобылем" — такое оружие представляет огромную опасность в случае падения.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, пишет УНИАН.



"Правильно его так называют, потому что у него маршевый двигатель, он открытого цикла... Разогрев происходит за счет ядерного реактора  портативного ядерного ректора. И нагретый воздух, который вырывается из сопла, несет радиоактивное загрязнение. Поэтому и называют "летучим Чернобылем", — пояснил он.

По данным российских источников, "Буревестник" примерно в 2,5 раза больше ракеты Х-101, но имеет подобную скорость — около 900 км/ч. Главная его особенность в неограниченной дальности полета, ведь ядерный двигатель может работать очень долго. Это позволяет преодолевать десятки тысяч километров, при этом другие характеристики — скорость, высота, маневренность — остаются как у обычных крылатых ракет.

Эксперт подчеркнул, что сбивать ее могут все средства противовоздушной обороны, которые занимаются уничтожением крылатых ракет. То есть истребители, зенитно-ракетные комплексы любого образца, кроме самых маленьких. Но проблемы начинаются, когда эта ракета упадет на землю. Потому что ядерный реактор будет поврежден и придется там, где упала ракета, делать дезактивацию территории.

Размер зоны поражения будет зависеть от объема утечки радиоактивного топлива и типа боевой части.

"Не думаю, что эти крайне дорогостоящие ракеты, которые еще не доработаны до конца, будут иметь обычные фугасные боевые части. Скорее всего, ядерная часть, а на таких изделиях применяются ядерные части мощностью обычно от 200 до 500 килотонн, то есть примерно половина мегатонны", — добавил Романенко.

Что известно о ракете "Буревестник"

В 2023 году издание The New York Times со ссылкой на отчет аналитической организации Nuclear Threat Initiative выпустило материал о том, что в период 2017-2019 годов в России провели 13 испытаний ракеты 9М730. Однако все испытания завершились неудачно.

В частности, во время одного из испытаний ракета не смогла пролететь расстояние, близкое к расчетной дальности, которая оценивается примерно в 14 000 миль.

Американские чиновники подсчитали, что во время своего самого успешного испытательного полета, который длился чуть более двух минут, ракета пролетела 22 мили, прежде чем упасть в море. Во время другого испытания ядерный реактор ракеты не активировался, в результате чего она упала всего в нескольких милях от места запуска.

По словам экспертов, если ракета будет использоваться в военное время, она может иметь потенциал для уничтожения крупных городских районов и военных целей.

Считается, что ракета запускается твердотопливным ракетным двигателем, прежде чем во время полета активируется небольшой ядерный реактор, что теоретически позволяет ракете оставаться в воздухе неограниченное время.
Белый дом тогда отказался комментировать выводы издания.

Эксперты заявили, что ракета опасна не только своей способностью нести мощную ядерную боеголовку, но и потенциальным выбросом вредных радиоактивных веществ в случае взрыва или неисправности во время испытаний.

Ранее мы писали, что дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали завод в российском Оренбурге. Это предприятие единственное в России, которое производит гелий для ракет.

Также узнавайте, какую ложь РФ о ракетах разоблачили в Центре противодействия дезинформации.

оружие ядерное оружие ракета ядерная опасность испытания
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
