Загадкових жуків помітили біля ЧАЕС — що відомо про комах

Загадкових жуків помітили біля ЧАЕС — що відомо про комах

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 18:30
Зона відчуження дивує науковців — що за жуки літають біля Чорнобиля
Вусач мускатний на квітці. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці спостерігали масовий виліт рідкісного червонокнижного жука. Таке трапляється вкрай рідко, адже комаху дуже важко помітити.

Інформація про це з’явилася на офіційній сторінці заповідника у Facebook.

Читайте також:

Яку комаху помітили дослідники біля ЧАЕС

Під час серпневих обстежень духмяних луків у долині річки Уж дослідники та інспектори Корогодського ПНДВ зафіксували чисельний виліт вусачів мускусних (Aromia moschata).

Цього року вусачі мускусні зустрічаються частіше, ніж зазвичай, серед соковитих лугових трав та вербових заростей у заплавних ландшафтах.

Водночас відзначається, що масові перельоти вусачів трапляються не часто, а основна загроза для їх популяції — скорочення кількості старих верб у заплавах річок.

Що відомо про "Вусача мускусного"

Комаху названо "мускусним вусачем" через виділення специфічного секрету з мускусним запахом, який захищає її від хижаків. Жук живиться пилком і квітами трав з родин складноцвітних та окружкових. 

Його витягнуте тіло нагадує стеблинку і на сонці переливається металевим зелено-синім відтінком, що робить комаху майже непомітною серед трави. Найлегше її помітити під час живлення на квітці або в польоті.

Імаго вусача живе трохи більше ніж місяць, харчуючись луговими травами з кінця червня до середини серпня. Самки відкладають яйця у тріщини кори старих верб або, за їх відсутності, на інших листяних деревах — осиці, тополі, вільсі та деяких кущах. Личинки розвиваються від 2 до 4 років, живлячись деревиною.

Раніше ми писали, що Росія, ймовірно, готує нове випробування крилатої ракети з ядерною боєголовкою 9М730 "Буревісник", яку через небезпечну конструкцію називають "летючим Чорнобилем".

Також ми розповідали, що минуло понад 30 років після Чорнобильської катастрофи, але інтерес до зони відчуження не вщухає. Вона продовжує приваблювати науковців і туристів з усього світу.

зона ЧАЕС комахи заповідник ЧАЕС жуки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
