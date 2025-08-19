Зона відчуження дивує науковців — що за жуки літають біля Чорнобиля

Вусач мускатний на квітці. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці спостерігали масовий виліт рідкісного червонокнижного жука. Таке трапляється вкрай рідко, адже комаху дуже важко помітити.

Інформація про це з’явилася на офіційній сторінці заповідника у Facebook.

Яку комаху помітили дослідники біля ЧАЕС

Під час серпневих обстежень духмяних луків у долині річки Уж дослідники та інспектори Корогодського ПНДВ зафіксували чисельний виліт вусачів мускусних (Aromia moschata).

Цього року вусачі мускусні зустрічаються частіше, ніж зазвичай, серед соковитих лугових трав та вербових заростей у заплавних ландшафтах.

Водночас відзначається, що масові перельоти вусачів трапляються не часто, а основна загроза для їх популяції — скорочення кількості старих верб у заплавах річок.

Що відомо про "Вусача мускусного"

Комаху названо "мускусним вусачем" через виділення специфічного секрету з мускусним запахом, який захищає її від хижаків. Жук живиться пилком і квітами трав з родин складноцвітних та окружкових.

Його витягнуте тіло нагадує стеблинку і на сонці переливається металевим зелено-синім відтінком, що робить комаху майже непомітною серед трави. Найлегше її помітити під час живлення на квітці або в польоті.

Імаго вусача живе трохи більше ніж місяць, харчуючись луговими травами з кінця червня до середини серпня. Самки відкладають яйця у тріщини кори старих верб або, за їх відсутності, на інших листяних деревах — осиці, тополі, вільсі та деяких кущах. Личинки розвиваються від 2 до 4 років, живлячись деревиною.

