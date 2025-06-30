Украинские черноземы считаются самыми плодородными в мире — в чем уникальность почв

Украинский чернозем. Фото: УНИАН

Украинский чернозем — это не просто красивая почва, а настоящий символ природной щедрости. Они занимают около 8% мировых запасов этого типа почв и обеспечивают Украине статус одной из самых мощных аграрных стран. По оценкам ученых, украинские черноземы занимают примерно 68% пахотных земель страны. В мире их качество признают эталонным.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делает эти почвы такими уникальными и почему именно украинские черноземы считаются самыми плодородными в мире.

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Что такое чернозем

Чернозем — это тип почвы, который характеризуется высоким содержанием гумуса (органического вещества), что придает ему темный, почти черный цвет.

Гумус — это основа плодородия, ведь он содержит питательные вещества, необходимые для роста растений. Украинские черноземы имеют уникальную структуру: они рыхлые, хорошо удерживают влагу и обеспечивают идеальные условия для корневых систем.

По данным Института почвоведения и агрохимии имени Соколовского, украинские черноземы содержат от 3% до 15% гумуса, что в несколько раз больше, чем в почвах Европы или Северной Америки.

Уникальность украинских черноземов

Идеальные природные условия

Черноземы формировались тысячелетиями под влиянием уникальных климатических и природных условий. Умеренный климат Украины, с достаточным количеством осадков и длительным вегетационным периодом, способствовал накоплению органического вещества.

Степная растительность, например разнотравье, разлагалась, образуя толстый слой гумуса. К тому же, относительно равнинная местность способствует равномерному распределению питательных веществ.

Высокое содержание гумуса

В украинских черноземах до 15% гумуса, что значительно выше, чем в большинстве почв мира. Для сравнения, в тропических почвах этот показатель редко превышает 2-3%.

Столь высокое содержание органического вещества делает украинские почвы чрезвычайно питательными, позволяя выращивать богатые урожаи без интенсивного использования удобрений.

Толщина плодородного слоя

Украинские черноземы поражают толщиной своего плодородного слоя — от 40 см до 1,5 м, а иногда даже больше. Для сравнения, во многих странах плодородный слой почвы составляет всего 10-20 см.

Такая глубина обеспечивает растениям доступ к питательным веществам даже в засушливые годы, что делает черноземы устойчивыми к климатическим изменениям.

Структура и водоудержание

Черноземы имеют зернисто-комковатую структуру, которая идеально пропускает воздух и воду, но одновременно удерживает влагу. Это позволяет растениям получать достаточно воды даже в периоды засухи.

Благодаря этому украинские фермеры могут получать стабильные урожаи пшеницы, кукурузы, подсолнечника и других культур.

Географическая уникальность

Украина имеет одну из крупнейших площадей черноземов в мире — около 27 миллионов гектаров, что составляет треть ее территории. Больше всего высококачественного чернозема сосредоточено в таких областях:

Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Винницкая, Хмельницкая, Сумская.

В этих регионах содержание гумуса достигает до 12-14%, а глубина гумусового слоя — до 1,5 метра. Для сравнения: в США или Франции такой слой редко превышает 40-60 см.

Почему украинские черноземы самые плодородные

По сравнению с другими странами, где также есть черноземы (например, США или Аргентине), украинские почвы отличаются своим качеством. Например, американские прерийные почвы имеют меньшее содержание гумуса (4-6%).

Украинские черноземы, наоборот, сохранили свое плодородие благодаря мягкому климату и бережному использованию в прошлом.

Украинский чернозем в мировом масштабе

В мировом аграрном сообществе украинские черноземы имеют репутацию эталонных. Это подтверждено многими международными исследованиями. В частности, Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН признает украинские почвы стратегически важными не только для национальной, но и для глобальной продовольственной безопасности.

Еще в 2015 году ФАО предупреждала, что почвы мира истощаются, и уже к 2050 году человечеству может не хватить плодородных земель для выращивания достаточного количества продуктов. И именно тогда украинские черноземы рассматриваются как резервный аграрный ресурс планеты.

Вызовы и сохранение черноземов

Уникальность чернозема — это не гарантия вечного ресурса. И это важно понимать. Ежегодно Украина теряет десятки тысяч гектаров плодородных земель. Основные угрозы:

водная и ветровая эрозия;

неконтролируемая распашка (до 82% площадей);

отсутствие севооборота;

интенсивное использование химикатов;

развитие урбанизации.

Ученые бьют тревогу: за последние 20 лет содержание гумуса снизилось в среднем на 1-2%, а в некоторых районах — до 5%. Это свидетельствует о начале серьезной деградации почв.

Сегодня в Украине активно внедряются технологии устойчивого земледелия, такие как севооборот, органическое земледелие и использование биоудобрений, чтобы сохранить это природное богатство для будущих поколений.

Что еще стоит знать украинцам

Правильная подкормка почвы является ключевым для значительного улучшения качества вашего урожая. Однако, важно помнить, что неверный выбор или чрезмерное использование удобрений может навредить, а не помочь. Сбалансированная подкормка обеспечит оптимальный рост и развитие растений.

Также мы рассказывали, что опытные садоводы знают, что лес — это не только источник грибов и ягод, но и сокровищница органических удобрений. Сосновые шишки, хвойный опад и мох станут отличной подкормкой для вашего сада и огорода, способствуя богатому урожаю.