В Норвегии запустили систему хранения углекислого газа — что это значит

Танкер в море. Фото: Reuters

Норвегия стала первой страной, которой удалось спрятать углекислый газ (CO2) глубоко под землей. Диоксид углерода с цементного завода Heidelberg Materials сначала доставили морем, а затем перегнали через подводный трубопровод протяженностью 100 км и закачали в резервуар "Аврора" на глубину 2,6 тысячи метров под дном норвежской части Северного моря.

Об этом говорится на официальном сайте Northern Lights — первом в мире трансграничном сервисе для транспортировки и хранения углекислого газа.

Хранение углекислого газа в Норвегии

Проект Longship — попытка создать полномасштабную цепочку, которая состоит из улавливания, транспортировки и постоянного хранения CO2 от промышленных выбросов в истощенных нефтегазовых скважинах шельфа Северного моря. Климатическая инициатива Норвегии стала частью программы для выполнения условий Парижского климатического соглашения, которое предусматривает, что страны ЕС к 2050 году должны достичь нулевой эмиссии CO2. Компании со всего мира, которым не удается сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, уловить его и захоронить, смогут присоединиться к этому проекту.

Что будет дальше

Сейчас CO2 под дном Северного моря будут хранить два норвежских промышленных предприятия: цементный завод Heidelberg Materials и завод по переработке отходов Hafslund. В 2026 году в хранилище будут транспортировать углекислый газ датские и нидерландские предприятия.

Потенциал хранилища Аврора оценивают в 80 миллиардов тонн CO2, что соответствует выбросам Норвегии в течение 1 600 лет.

Предполагается, что система Northern Lights станет основой для полноценной индустрии по улавливанию и хранению углерода (CCS) в Европе. Также это будет знаменовать начало новой эры в борьбе с изменением климата, которая базируется на декарбонизации.

