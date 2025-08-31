Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Впервые в мире — где Норвегия будет хранить углекислый газ

Впервые в мире — где Норвегия будет хранить углекислый газ

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 06:20
В Норвегии запустили систему хранения углекислого газа — что это значит
Танкер в море. Фото: Reuters

Норвегия стала первой страной, которой удалось спрятать углекислый газ (CO2) глубоко под землей. Диоксид углерода с цементного завода Heidelberg Materials сначала доставили морем, а затем перегнали через подводный трубопровод протяженностью 100 км и закачали в резервуар "Аврора" на глубину 2,6 тысячи метров под дном норвежской части Северного моря.

Об этом говорится на официальном сайте Northern Lights — первом в мире трансграничном сервисе для транспортировки и хранения углекислого газа.

Реклама
Читайте также:

Хранение углекислого газа в Норвегии

Проект Longship — попытка создать полномасштабную цепочку, которая состоит из улавливания, транспортировки и постоянного хранения CO2 от промышленных выбросов в истощенных нефтегазовых скважинах шельфа Северного моря. Климатическая инициатива Норвегии стала частью программы для выполнения условий Парижского климатического соглашения, которое предусматривает, что страны ЕС к 2050 году должны достичь нулевой эмиссии CO2. Компании со всего мира, которым не удается сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, уловить его и захоронить, смогут присоединиться к этому проекту.

Что будет дальше

Сейчас CO2 под дном Северного моря будут хранить два норвежских промышленных предприятия: цементный завод Heidelberg Materials и завод по переработке отходов Hafslund. В 2026 году в хранилище будут транспортировать углекислый газ датские и нидерландские предприятия.

Потенциал хранилища Аврора оценивают в 80 миллиардов тонн CO2, что соответствует выбросам Норвегии в течение 1 600 лет.

Предполагается, что система Northern Lights станет основой для полноценной индустрии по улавливанию и хранению углерода (CCS) в Европе. Также это будет знаменовать начало новой эры в борьбе с изменением климата, которая базируется на декарбонизации.

Ранее мы рассказывали о "ледяных батареях" и о том, как они уберегут от коллапса энергосистемы. Узнавайте также, какую революционную технологию создали японские ученые.

Норвегия углекислый газ выбросы проект
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации