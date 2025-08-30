Видео
Революция в энергетике — для чего ученые создали ледяные батареи

Революция в энергетике — для чего ученые создали ледяные батареи

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 11:35
Ледяные батареи для охлаждения домов — как новая технология спасет энергосистемы от коллапса
Жилой комплекс. Фото: УНИАН

Группа ученых в Техасском университете A&M работают над усовершенствованием технологии, которая позволяет снизить нагрузку на энергосистему. Речь идет об охлаждении домов с помощью льда.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Как работает революционная технология

Энергосистему охлаждают сохраняя тепловую энергию. Этот метод также известен как "ледяные батареи", пишет Popular Science.

Накопленную энергию используют для замораживания жидкости ночью, когда большая часть населения Планеты отдыхает, поэтому энергосистема не перегружена. В этот период лед тает, а температура воздуха в помещениях в часы пик снижается.

Так сокращается потребление электроэнергии, которая нужна для кондиционирования домов в течение дня. В то же время "ледяные батареи" смогут снизить общий спрос на энергию и расходы на нее.

Почему это важно

Метод "ледяных батарей" уже применяют на практике. Самый известный проект осуществили в 30-этажном небоскребе Eleven Madison на Манхэттене. Для того чтобы охладить здание в часы пик используется около 226 тыс. кг льда. Компания, которая следит за системой охлаждения здания убеждает, что ледяные батареи снизили расходы на кондиционирование до 40%.

Чтобы охладить большое количество воды, тоже нужна энергия. Системы "ледяных аккумуляторов" используют гидраты солей, которые заморозят жидкости. Между гидратами солей и другими химическими элементами происходят реакции, которые ученые называют "зародышеобразующими частицами". Так и замораживается жидкость.

Отмечается, что на кондиционирование воздуха обычно требуется почти 20% от общего потребления энергии. Однако в жаркие дни этот показатель иногда достигает 70%. Эксперты считают, что "ледяные батареи" помогут снизить общее потребление энергии, поэтому у человечества отпадет необходимость искать новые источники энергии.

То есть, если масштабно использовать "ледяные батареи" — это компенсирует потребность в дополнительных источниках энергии из ископаемого топлива. Как известно, его сжигание приводит к еще большему нагреву планеты, а значит, и к более сильным волнам жары летом.

Напомним, японские ученые придумали, как заряжать устройства стабильно. Они предлагают использовать для этого искусственный интеллект (ИИ). Узнавайте также, какую новую ветровую электростанцию создали в Китае.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
