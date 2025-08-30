Крижані батареї для охолодження будинків — як нова технологія врятує енергосистеми від колапсу

Житловий комплекс. Фото: УНІАН

Група вчених у Техаському університеті A&M працюють над удосконаленням технології, яка дозволяє знизити навантаження на енергосистему. Йдеться про охолодження будинків за допомогою льоду.

Як працює революційна технологія

Енергосистему охолоджують зберігаючи теплову енергію. Цей метод також відомий як "крижані батареї, пише Popular Science.

Накопичену енергію використовують для замороження рідини вночі, коли більша частина населення Планети відпочиває, тож енергосистема не перенавантажена. У цей період лід тане, а температура повітря у приміщеннях в години пік знижується.

Так скорочується споживання електроенергії, яка потрібна для кондиціонування будинків протягом дня. Водночас "крижані батареї" зможуть знизити загальний попит на енергію і витрати на неї.

Чому це важливо

Метод "крижаних батарей" вже застосовують на практиці. Найвідоміший проєкт здійснили у 30-поверховому хмарочосі Eleven Madison на Мангеттені. Для того щоб охолодити будівлю в години пік використовується близько 226 тис. кг льоду. Компанія, яка слідкує за системою охолодження будівлі переконує, що крижані батареї знизили витрати на кондиціонування до 40%.

Щоб охолодити велику кількість води, теж потрібна енергія. Системи "крижаних акумуляторів" використовують гідрати солей, що заморозити рідини. Між гідратами солей та іншими хімічними елементами відбуваються реакції, які вчені називають "зародкоутворювальними частинками". Так і заморожується рідина.

Зазначається, що на кондиціонування повітря зазвичай потрібно майже 20% від загального споживання енергії. Однак у спекотні дні цей показник іноді сягає 70%.

Експерти вважають, що "крижані батареї" допоможуть знизити загальне споживання енергії, тож у людства відпаде потреба шукати нові джерела енергії. Тобто, якщо масштабно використовувати "крижані батареї" — це компенсує потребу в додаткових джерелах енергії з викопного палива. Як відомо, його спалювання призводить до ще більшого нагрівання планети, а значить, і до сильніших хвиль спеки влітку.

