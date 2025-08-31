Відео
Головна Індустрії Вперше у світі — де Норвегія зберігатиме вуглекислий газ

Вперше у світі — де Норвегія зберігатиме вуглекислий газ

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 06:20
В Норвегії запустили систему зберігання вуглекислого газу — що це означає
Танкер в морі. Фото: Reuters

Норвегія стала першою країною, якій вдалося сховати вуглекислий газ (CO2) глибоко під землею. Діоксид вуглецю з цементного заводу Heidelberg Materials спочатку доставили морем, а потім перегнали через підводний трубопровід протяжністю 100 км й закачали у резервуар "Аврора" на глибину 2,6 тисячі метрів під дном норвезької частини Північного моря.

Про це йдеться на офіційному сайті Northern Lights – першому у світі транскордонному сервісі для транспортування та зберігання вуглекислого газу.

Читайте також:

Зберігання вуглекислого газу в Норвегії

Проєкт Longship — спроба створити повномасштабний ланцюжок, який складається з вловлювання, транспортування та постійного зберігання CO2 від промислових викидів у виснажених нафтогазових свердловинах шельфу Північного моря. Кліматична ініціатива Норвегії стала частиною програми для виконань умов Паризької кліматичної угоди, яка передбачає, що країни ЄС до 2050 року мають досягти нульової емісії CO2. Компанії зі всього світу, яким не вдається скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу, вловити його та захоронити, зможуть приєднатися до цього проєкту.

Що буде далі

Зараз CO2 під дном Північного моря зберігатимуть два норвезькі промислових підприємств: цементний завод Heidelberg Materials та завод з переробки відходів Hafslund. У 2026 році у сховище транспортуватимуть вуглекислий газ данські та нідерландські підприємства. 

Потенціал сховища Аврора оцінюють у 80 мільярдів тонн CO2, що відповідає викидам Норвегії протягом 1 600 років.

Передбачається, що система Northern Lights стане  основою для  повноцінної індустрії з уловлення та зберігання вуглецю (CCS) у Європі. Також це знаменуватиме початок нової ери у боротьбі зі зміною клімату, яка базується на декарбонізації.

Раніше ми розповідали про "крижані батареї" та про те, як вони вбережуть від колапсу енергосистеми. Дізнавайтесь також, яку революційну технологію створили японські вчені

Норвегія вуглекислий газ викиди проєкт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
