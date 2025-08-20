Выращивание винограда в Украине — в каких регионах больше всего плантаций

Виноградная плантация. Фото: Pexels

Значительная часть виноградников страны сосредоточена в одном регионе. Едва ли не главным ресурсом южной области являются именно виноградные насаждения — как столовые, так и технические. Благодаря им украинцы могут потреблять вина отечественного производства и смаковать ягоды местного выращивания вместо дорогого импортного продукта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине больше всего выращивают виноград.

Реклама

Читайте также:

Украинские виноградные хозяйства

Большинство виноградников сосредоточены на юге Украины, поскольку там благоприятный климат. Рекордсменом по площади насаждений является Одесская область, откуда поставляют столовые сорта для потребления и технические — для виноделия. Среди самых популярных — "Одесский сувенир" (более известный как "Дамский пальчик") и "Кеша".

"Наша область производит 65-67% всего винограда в Украине, и это огромный потенциал, который надо развивать", — отметил в 2024 году председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер на встрече с виноделами Одесской области.

Другими ключевыми регионами выращивания именно столовых сортов являются Херсонская и Николаевская области. Оттуда поставляют ягоду на рынки внутреннего потребления. А на Закарпатье сосредоточены плантации в основном винодельческих сортов винограда.

Виноградарство в условиях войны

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину произошли негативные изменения на рынке внутреннего производства. Владельцы плантаций столкнулись с трудностями, среди которых:

разрушение инфраструктуры из-за временной оккупации (речь идет о Херсонской и части Николаевской областей);

уменьшение урожая;

повышение себестоимости выращивания и, как следствие, рост цены на продукцию;

усложнение логистических процессов;

сокращение площадей ввиду нестабильной ситуации.

Неудивительно, что полки украинских супермаркетов все больше наполняются импортным виноградом. Мы завозим ягоду из Европейского Союза, в частности Греции и Италии, плюс присутствует импорт из Турции и Молдовы.

Напомним, карьер Южного ГОКа в Кривом Роге — это промышленный рекордсмен и одновременно туристический магнит. Его масштабы впечатляют: глубина 400 м, площадь больше Монако, ежегодно там добывают миллионы тонн руды.

Также мы писали, что Марианская впадина — это уникальный природный феномен, где соединились экстремальные условия, тектоническая активность и редкие формы жизни. Она остается одной из самых больших загадок планеты Земля.