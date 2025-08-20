Выращивание винограда в Украине — в каких регионах больше всего плантаций

Виноградники в Украине — где самые большие масштабы выращивания
Значительная часть виноградников страны сосредоточена в одном регионе. Едва ли не главным ресурсом южной области являются именно виноградные насаждения — как столовые, так и технические. Благодаря им украинцы могут потреблять вина отечественного производства и смаковать ягоды местного выращивания вместо дорогого импортного продукта.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине больше всего выращивают виноград.
Украинские виноградные хозяйства
Большинство виноградников сосредоточены на юге Украины, поскольку там благоприятный климат. Рекордсменом по площади насаждений является Одесская область, откуда поставляют столовые сорта для потребления и технические — для виноделия. Среди самых популярных — "Одесский сувенир" (более известный как "Дамский пальчик") и "Кеша".
"Наша область производит 65-67% всего винограда в Украине, и это огромный потенциал, который надо развивать", — отметил в 2024 году председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер на встрече с виноделами Одесской области.
Другими ключевыми регионами выращивания именно столовых сортов являются Херсонская и Николаевская области. Оттуда поставляют ягоду на рынки внутреннего потребления. А на Закарпатье сосредоточены плантации в основном винодельческих сортов винограда.
Виноградарство в условиях войны
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину произошли негативные изменения на рынке внутреннего производства. Владельцы плантаций столкнулись с трудностями, среди которых:
- разрушение инфраструктуры из-за временной оккупации (речь идет о Херсонской и части Николаевской областей);
- уменьшение урожая;
- повышение себестоимости выращивания и, как следствие, рост цены на продукцию;
- усложнение логистических процессов;
- сокращение площадей ввиду нестабильной ситуации.
Неудивительно, что полки украинских супермаркетов все больше наполняются импортным виноградом. Мы завозим ягоду из Европейского Союза, в частности Греции и Италии, плюс присутствует импорт из Турции и Молдовы.
