Головна Індустрії Виноградники в Україні — де найбільші масштаби вирощування

Виноградники в Україні — де найбільші масштаби вирощування

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 14:45
Вирощування винограду в Україні — в яких регіонах найбільше плантацій
Виноградна плантація. Фото: Pexels

Значна частина виноградників країни зосереджена в одному регіоні. Чи не головним ресурсом південної області є саме виноградні насадження — як столові, так і технічні. Завдяки ним українці можуть споживати вина вітчизняного виробництва і смакувати ягоди місцевого вирощування замість дорогого імпортного продукту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Україні найбільше вирощують виноград.

Читайте також:

Українські виноградні господарства

Більшість виноградників зосереджені на півдні України, оскільки там сприятливий клімат. Рекордсменом за площею насаджень є Одеська область, звідки постачають столові сорти для споживання і технічні — для виноробства. Серед найпопулярніших — "Одеський сувенір" (більш відомий як "Дамський пальчик") і "Кеша".

"Наша область виробляє 65-67% всього винограду в Україні, і це величезний потенціал, який треба розвивати", — зазначив у 2024 році голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на зустрічі з виноробами Одещини.

Іншими ключовими регіонами вирощування саме столових сортів є Херсонська та Миколаївська області. Звідти постачають ягоду на ринки внутрішнього споживання. А на Закарпатті зосереджені плантації здебільшого виноробних сортів винограду.

Виноградарство в умовах війни

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні відбулися негативні зміни на ринку внутрішнього виробництва. Власники плантацій стикнулися з труднощами, серед яких:

  • руйнування інфраструктури через тимчасову окупацію (йдеться про Херсонську та частину Миколаївської областей);
  • зменшення врожаю;
  • підвищення собівартості вирощування і, як наслідок, зростання ціни на продукцію;
  • ускладнення логістичних процесів;
  • скорочення площ з огляду на нестабільну ситуацію.

Тож не дивно, що полиці українських супермаркетів все більше наповнюються імпортним виноградом. Ми завозимо ягоду з Європейського Союзу, зокрема Греції та Італії, плюс присутній імпорт із Туреччини і Молдови.

Нагадаємо, кар’єр Південного ГЗК у Кривому Розі — це промисловий рекордсмен і водночас туристичний магніт. Його масштаби вражають: глибина 400 м, площа більша за Монако, щороку там видобувають мільйони тонн руди.

Також ми писали, що Маріанська западина — це унікальний природний феномен, де поєдналися екстремальні умови, тектонічна активність і рідкісні форми життя. Вона залишається однією з найбільших загадок планети Земля.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
