Найглибше місце у світі — де знаходиться та які таємниці приховує

Маріанська западина — це найглибший куточок Світового океану, справжня загадка природи, захована під товщею вод Тихого океану. Її глибина, екстремальні умови та унікальні мешканці привертають увагу вчених і дослідників усього світу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де знаходиться Маріанська западина, як вона утворилася та які таємниці приховує.

Де розташована Маріанська западина

Маріанська западина простягається у західній частині Тихого океану, приблизно за 200 кілометрів на схід від Маріанських островів поблизу Гуаму. Вона має форму півмісяця довжиною близько 2550 кілометрів і середньою шириною 69 кілометрів.

Найглибша точка западини, відома як Безодня Челленджера, сягає 11 034 метрів. Для порівняння, якби найвищу гору світу — Еверест (8 848 метрів) — помістити на дно западини, її вершина все ще була б під водою на понад 2 кілометри, пише "24 канал".

Тиск на такій глибині в тисячу разів перевищує атмосферний тиск на поверхні, що робить дослідження цього місця справжнім викликом. Лише 5% океанічного дна досліджено вченими, але Маріанська западина залишається одним із найцікавіших об’єктів для науки.

Як утворилася Маріанська западина

Маріанська западина з’явилася внаслідок тектонічного процесу, відомого як субдукція. Це явище відбувається, коли одна тектонічна плита занурюється під іншу. У цьому випадку Тихоокеанська плита "пірнає" під Філіппінську, створюючи глибокий підводний каньйон. Цей процес триває мільйони років і продовжується досі, формуючи унікальну структуру западини.

Западина є частиною Вогняного кільця — регіону з високою сейсмічною активністю, де часто відбуваються землетруси та виверження підводних вулканів.

На глибині западини також є гідротермальні джерела, відомі як чорні курці. Вони викидають воду, нагріту до 450°C, яка не закипає через величезний тиск. Ця вода багата мінералами, що підтримують унікальні екосистеми.

Життя в Маріанській западині

Незважаючи на повну темряву, крижану температуру (1-4°C) і неймовірний тиск, у Маріанській западині процвітає життя. Тут мешкають дивовижні істоти, які адаптувалися до екстремальних умов:

Риби-привиди — прозорі риби, що виживають за низького рівня кисню. Гігантські амфіподи — ракоподібні, які світяться в темряві. Морські огірки — організми, що очищають дно від органічних залишків. Токсичні амеби — одноклітинні істоти діаметром до 10 см, стійкі до тиску. Молюски з унікальними мушлями, які витримують величезний тиск. Восьминоги-парасольки, чиї тіла нагадують спідницю для пересування в таких умовах.

Ці організми виживають завдяки гідротермальним джерелам, які постачають хімічні речовини для бактерій. Ці бактерії, у свою чергу, є основою харчового ланцюга.

Мікроорганізми Маріанської западини

Одна з найбільших загадок западини — її мікроорганізми. Вони харчуються метаном та іншими хімічними сполуками, що виділяються з дна океану. Ці бактерії не потребують сонячного світла, що робить їх унікальними. Вчені вважають, що такі організми можуть допомогти розгадати, як зародилося життя на Землі.

"Вивчення мікробів Маріанської западини допомагає зрозуміти не тільки історію Землі, але й розширює уявлення про можливість життя в екстремальних умовах за межами нашої планети", — наголошує професор океанографії Дуглас Барбер.

Дослідження Маріанської западини

Першими людьми, які досягли Безодні Челленджера, були Жак Пікар і Дон Волш у 1960 році на батискафі Трієст. У 2012 році режисер Джеймс Кемерон здійснив одиночне занурення на глибоководному апараті.

Сьогодні дослідження проводяться за допомогою роботів і спеціальних апаратів, адже звичайна техніка не витримує тиску, йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Цікаво, що на дні западини є гідротермальне джерело Шампань, де виявлено рідкий вуглекислий газ. Його бульбашки нагадують шампанське, звідки й походить назва. Вчені вважають, що такі джерела могли стати колискою життя на Землі.

Унікальні особливості дна западини

Дно Маріанської западини вкрите в’язким слизом, що складається з подрібнених раковин і залишків планктону. Піску, як ми його уявляємо, тут немає — усе перетворюється на густу сірувато-жовту масу через тиск.

У 2011 році вчені виявили чотири кам’яні мости, що простягаються на 69 кілометрів між краями западини. Один із них, Dutton Ridge, сягає 2,5 кілометра заввишки, але їхнє призначення залишається загадкою.

