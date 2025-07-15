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Главная Индустрии Изобрели недавно — какой материал вытеснит кондиционеры

Изобрели недавно — какой материал вытеснит кондиционеры

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 14:02
Новейшее тепловое покрытие снижает температуру домов — как это работает
Жилой дом. Фото: УНИАН

Возможно, что уже через несколько десятков лет кондиционеры уйдут в прошлое, ведь ученые изобрели новый метод для охлаждения жилых домов. К тому же изобретение имеет еще одно крайне важное преимущество — экономит электроэнергию

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Что известно о новации

В статье Interestingengineering.com отмечается, что группа ученых из США, Швеции и Китая изобрели прорывное тепловое покрытие. Оно уменьшает температуру крыш зданий, более того — уменьшает расходы на электроэнергию. Инновационную технологию создали на основе машинного обучения и сложных трехмерных мета-эмиттеров — материалов, которые могут эффективно отражать тепло.

Как это работает

Ученые уже протестировали свое изобретение. Так, они создали более 1,5 тысячи образцов новейших материалов, 4 из которых — установили на домах. Эксперимент длился 4 часа: все это время тепловое покрытие находилось непосредственно под прямыми солнечными лучами. Ученые зафиксировали, что крыши с новым покрытием оставались на 5 — 20 градусов прохладнее, в отличие от домов с обычным покрытием.

К тому же температура в комнатах тоже снижалась, поскольку солнце практически не нагревало крышу дома. Поэтому если установить такое покрытие на крышу многоэтажки, то можно экономить по 15,8 тысячи киловатт электроэнергии ежегодно.

Напомним, в Финляндии заработала крупнейшая в мире песчаная батарея. Она способна производить до 1 мегаватт тепловой энергии и хранить до 100 мегаватт-часов энергии.

Также мы рассказывали, что китайские изобретатели разогнали лазерную связь до рекордной скорости в 1 Гбит/с. Это в пять раз быстрее Starlink.

электроэнергия похолодание ученые технологии жара кондиционер
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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