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Головна Індустрії Винайшли нещодавно — який матеріал витіснить кондиціонери

Винайшли нещодавно — який матеріал витіснить кондиціонери

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 14:02
Новітнє теплове покриття знижує температуру будинків — як це працює
Житловий будинок. Фото: УНІАН

Можливо, що вже за кілька десятків років кондиціонери відійдуть у минуле, адже вчені винайшли новий метод для охолодження житлових будинків. До того ж винахід має ще одну вкрай важливу перевагу — економить електроенергію 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

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Що відомо про новацію 

У  статті Interestingengineering.com зазначається, що група вчених із США, Швеції та Китаю винайшли проривне теплове покриття. Воно зменшує температуру дахів будівель, ба більше — зменшує витрати на електроенергію. Інноваційну технологію створили на основі машинного навчання та складних тривимірних мета-еміттерів — матеріалів, які можуть ефективно відбивати тепло.

Як це працює 

Вчені вже протестували свій винахід. Так, вони створили понад 1,5 тисячі зразків новітніх матеріалів, 4 з яких встановили на будинках. Експеримент тривав 4 години: увесь цей час теплове покриття перебувало безпосередньо під прямим сонячним промінням. Вчені зафіксували, що дахи з новим покриттям залишалися на 5-20 градусів прохолоднішими, на відміну від будинків зі звичайним покриттям.

До того ж температура в кімнатах теж знижувалася, оскільки сонце практично не нагрівало дах будинку. Тож, якщо встановити таке покриття на дах багатоповерхівки, то можна економити по 15,8 тисячі кіловатів електроенергії щороку.

Нагадаємо, у Фінляндії запрацювала найбільша у світі піщана батарея. Вона здатна виробляти до 1 мегават теплової енергії та зберігати до 100 мегават-годин енергії.

Також ми розповідали, що китайські винахідники розігнали лазерний зв'язок до рекордної швидкості в 1 Гбіт/с. Це вп'ятеро швидше за Starlink.

електроенергія похолодання вчені технології спека кондиціонер
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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