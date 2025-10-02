Китай строит мощный атомный авианосец — чем уникален новый корабль

Авианосец в море. Фото иллюстративное: Unsplash

Китай начал строительство своего четвертого авианосца, атомного корабля Type 004. Построенный как конкурент класса Ford ВМС США, военный корабль может изменить баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает сайт по исследованиям оборонных технологий Army Recognition.

Реклама

Читайте также:

Китайские военные аналитики 29 сентября 2025 года подтвердили, что Пекин начал строительство своего четвертого авианосца, атомного корабля Type 004. Судно будет оснащено электромагнитными катапультами и усовершенствованным авианосным крылом, разработанным для конкуренции с кораблями класса Ford ВМС США.

Эксперты отмечают, что этот шаг является важным, поскольку он сигнализирует о прямом вызове американскому морскому доминированию и вызывает новые проблемы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Какие характеристики будет иметь новый авианосец

Предварительные оценки китайских оборонных источников свидетельствуют о том, что новый авианосец будет составлять от 110 000 до 120 000 тонн, что прочно ставит его в категорию полноценного суперавианосца.

Что касается длины, ожидается, что Type 004 будет иметь примерно 330-340 метров, что немного длиннее Fujian (по оценкам, 316 метров), и будет приближаться к размерам корабля класса Gerald R. Ford ВМС США, длина которого составляет 337 метров.

После ввода в эксплуатацию самолет Type 004 будет нести более 90 самолетов с фиксированным крылом, включая, как ожидается, от 24 до 30 тяжелых истребителей J-15T с катапультным запуском и более 20 малозаметных многоцелевых боевых самолетов J-35, специально разработанных для палубных операций и малозаметных ударных миссий.

Считается, что ядерная силовая установка военного корабля, которая впервые используется среди китайских надводных боевых кораблей, базируется на морской версии китайской серии реакторов под давлением Longwei, что обеспечивает практически неограниченную дальность действия. Это позволит ударным группам авианосцев PLAN поддерживать операции далеко за пределами прибрежных зон Китая, расширяя морской доступ Пекина через Тихий океан и потенциально в Индийский океан и далее.

Появление Type 004 — вызов флоту США

Эксперты отмечают, что последствия появления китайского авианосца Type 004 для ВМС Соединенных Штатов являются немедленными и серьезными. Ведь в течение десятилетий американские суперавианосцы сохраняли безоговорочное доминирование в мировом океане, опираясь на сложную сеть логистики, авиационные крылья палуб и интегрированные эскортные формирования.

Появление китайского атомного авианосца с сопоставимым водоизмещением и авиационными мощностями свидетельствует о начале настоящей конкуренции на плаву.

Хотя ВМС США все еще имеют преимущество в оперативном опыте и передовых технологиях, таких как F-35C и E-2D Advanced Hawkeye, быстрые темпы развития китайских авианосцев угрожают сократить этот разрыв.

Китайские аналитики отметили, что подводные лодки Type 004 будут сопровождаться самыми современными военными кораблями флота Китайской народной партии, включая оптимизированные по малозаметности ракетные эсминцы типа 055A/B, фрегаты следующего поколения типа 054B и до сих пор засекреченные атомные ударные подводные лодки типа 095.

Эти ресурсы позволят Китайской народной партии создать сплоченную, современную и высокоэффективную ударную группу авианосцев, которая по структуре и функциям соответствует формированиям CSG ВМС США.

Ранее мы писали, что Индия успешно испытала свою баллистическую ракету средней дальности Agni-Prime, способную нести ядерное оружие.

Также мы рассказывали, что Северная Корея испытала новый ракетный двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты.