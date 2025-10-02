Китай будує потужний атомний авіаносець — чим унікальний новий корабель

Авіаносець в морі. Фото ілюстративне: Unsplash

Китай розпочав будівництво свого четвертого авіаносця, атомного корабля Type 004. Побудований як конкурент класу Ford ВМС США, військовий корабель може змінити баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє сайт з досліджень оборонних технологій Army Recognition.

Китайські військові аналітики 29 вересня 2025 року підтвердили, що Пекін розпочав будівництво свого четвертого авіаносця, атомного корабля Type 004. Судно буде оснащене електромагнітними катапультами та вдосконаленим авіаносним крилом, розробленим для конкуренції з кораблями класу Ford ВМС США.

Експерти зазначають, що цей крок є важливим, оскільки він сигналізує про прямий виклик американському морському домінуванню та викликає нові проблеми безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Які характеристики матиме новий авіаносець

Попередні оцінки китайських оборонних джерел свідчать про те, що новий авіаносець становитиме від 110 000 до 120 000 тонн, що міцно ставить його в категорію повноцінного суперавіаносця.

Що стосується довжини, очікується, що Type 004 матиме приблизно 330-340 метрів, що трохи довше за Fujian (за оцінками, 316 метрів), і наближатиметься до розмірів корабля класу Gerald R. Ford ВМС США, довжина якого становить 337 метрів.

Після введення в експлуатацію літак Type 004 нестиме понад 90 літаків з фіксованим крилом, включаючи, як очікується, від 24 до 30 важких винищувачів J-15T з катапультним запусканням та понад 20 малопомітних багатоцільових бойових літаків J-35, спеціально розроблених для палубних операцій та малопомітних ударних місій.

Вважається, що ядерна силова установка військового корабля, яка вперше використовується серед китайських надводних бойових кораблів, базується на морській версії китайської серії реакторів під тиском Longwei, що забезпечує практично необмежену дальність дії. Це дозволить ударним групам авіаносців PLAN підтримувати операції далеко за межами прибережних зон Китаю, розширюючи морський доступ Пекіна через Тихий океан і потенційно в Індійський океан і далі.

Поява Type 004 — виклик флоту США

Експерти зазначають, що наслідки появи китайського авіаносця Type 004 для ВМС Сполучених Штатів є негайними та серйозними. Адже протягом десятиліть американські суперавіаносці зберігали беззаперечне домінування у світовому океані, спираючись на складну мережу логістики, авіаційні крила палуб та інтегровані ескортні формування.

Поява китайського атомного авіаносця з порівнянною водотоннажністю та авіаційними потужностями свідчить про початок справжньої конкуренції на плаву.

Хоча ВМС США все ще мають перевагу в оперативному досвіді та передових технологіях, таких як F-35C та E-2D Advanced Hawkeye, швидкі темпи розвитку китайських авіаносців загрожують скоротити цей розрив.

Китайські аналітики зазначили, що підводні човни Type 004 супроводжуватимуться найсучаснішими військовими кораблями флоту Китайської народної партії, включаючи оптимізовані за малопомітністю ракетні есмінці типу 055A/B, фрегати наступного покоління типу 054B та досі засекречені атомні ударні підводні човни типу 095.

Ці ресурси дозволять Китайській народній партії створити згуртовану, сучасну та високоефективну ударну групу авіаносців, яка за структурою та функціями відповідає формуванням CSG ВМС США.

