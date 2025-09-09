Видео
Ценные недра Украины — где добывают больше всего серебра

Ценные недра Украины — где добывают больше всего серебра

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 10:35
Главные месторождения серебра в Украине — где добывают больше всего ценного ресурса
Слитки серебра. Фото: Unsplash

Серебро — один из самых ценных металлов, который играет важную роль в современной экономике и промышленности. Его используют в ювелирном деле, электронике, медицине, производстве техники и даже в химической промышленности. В Украине эта отрасль имеет большое значение, ведь обеспечивает страну стратегическим ресурсом и открывает перспективы для развития экспорта.

О том, где расположены главные месторождения серебра в Украине, рассказали на портале Reporter.

Читайте также:

Как в Украине добывают серебро

Основными способами получения серебра остаются открытая и подземная добыча. При карьерном способе большие площади земли вскрываются для доступа к рудным телам, после чего руда проходит специальную переработку с выделением серебра и сопутствующих металлов. Такой метод применяют во многих регионах, в частности в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Другое направление — шахтная добыча, когда руду поднимают из недр с помощью специализированного оборудования. Такой способ распространен в районах Карпат и Закарпатья, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Подземные шахты позволяют эффективнее использовать глубокие залежи, которые невозможно разработать открытым способом.

Где добывают больше всего серебра

Крупнейшими и важнейшими источниками серебра в Украине являются следующие:

  1. Майданское месторождение (Днепропетровская область). Это одно из самых известных месторождений страны, которое имеет стратегическое значение для металлургической отрасли. Здесь ведется как открытая, так и подземная добыча, что позволяет максимально использовать залежи. Майданское месторождение обеспечивает стабильные объемы производства и рабочие места для региона.
  2. Субботовское месторождение (Кировоградская область). Еще один мощный источник серебра, который входит в перечень крупнейших в Украине. Благодаря богатым запасам и разветвленной инфраструктуре оно имеет ключевое значение для удовлетворения внутренних потребностей страны в серебре, а также формирует основу для развития экспортного потенциала.

Добыча серебра в Украине — это не только промышленная отрасль, но и важная составляющая экономической безопасности государства. Майданское и Субботовское месторождения остаются ведущими центрами, обеспечивающими страну этим ценным металлом и подчеркивают роль Украины как государства с богатым минерально-сырьевым потенциалом.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
