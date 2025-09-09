Головні родовища срібла в Україні — де видобувають найбільше цінного ресурсу

Зливки срібла. Фото: Unsplash

Срібло — один із найцінніших металів, який відіграє важливу роль у сучасній економіці та промисловості. Його використовують у ювелірній справі, електроніці, медицині, виробництві техніки та навіть у хімічній промисловості. В Україні ця галузь має вагоме значення, адже забезпечує країну стратегічним ресурсом і відкриває перспективи для розвитку експорту.

Про те, де розташовані головні родовища срібла в Україні, розповіли на порталі Reporter.

Як в Україні видобувають срібло

Основними способами отримання срібла залишаються відкритий та підземний видобуток. При кар’єрному способі великі площі землі розкриваються для доступу до рудних тіл, після чого руда проходить спеціальне перероблення з виділенням срібла й супутніх металів. Такий метод застосовують у багатьох регіонах, зокрема у Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Інший напрямок — шахтний видобуток, коли руду підіймають із надр за допомогою спеціалізованого обладнання. Такий спосіб поширений у районах Карпат і Закарпаття, а також у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Підземні шахти дозволяють ефективніше використовувати глибокі поклади, які неможливо розробити відкритим способом.

Де видобувають найбільше срібла

Найбільшими та найважливішими джерелами срібла в Україні є такі:

Майданське родовище (Дніпропетровська область). Це одне з найвідоміших родовищ країни, яке має стратегічне значення для металургійної галузі. Тут ведеться як відкритий, так і підземний видобуток, що дозволяє максимально використовувати поклади. Майданське родовище забезпечує стабільні обсяги виробництва й робочі місця для регіону. Суботівське родовище (Кіровоградська область). Ще одне потужне джерело срібла, яке входить до переліку найбільших в Україні. Завдяки багатим запасам та розгалуженій інфраструктурі воно має ключове значення для задоволення внутрішніх потреб країни у сріблі, а також формує основу для розвитку експортного потенціалу.

Видобуток срібла в Україні — це не лише промислова галузь, а й важлива складова економічної безпеки держави. Майданське та Суботівське родовища залишаються провідними центрами, що забезпечують країну цим цінним металом і підкреслюють роль України як держави з багатим мінерально-сировинним потенціалом.

