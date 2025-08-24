Глина в Украине — где ее добывают больше всего

Добыча глины. Скриншот из видео

Глина относится к осадочным породам и фактически является скальной породой, измельченной до порошкообразного состояния. Как правило, залежи глины чаще всего расположены вдоль берегов рек.

Где в Украине больше всего глины.

Подробнее о глине

Глины есть в перечне полезных ископаемых общегосударственного значения, как:

сырье огнеупорное;

сырье формовочное;

сырье для окомкования;

сырье для минеральных пигментов;

сырье цементное;

сырье петрургическое и для легких заполнителей бетона;

сырье кирпично-черепичное.

По данным на сайте Института геологии, глины очень распространены в мире, они составляют около 50% всех осадочных горных пород земной коры.

Что с глиной в Украине

Наиболее ценные в хозяйственном отношении глинистые породы расположены в пределах Украинского щита, на территории Днепропетровской, Черкасской, Запорожской областей. Также залежи глины есть на Донетчине, Винничине, Кировоградщине и Хмельнитчине.

Разработка месторождения бентонитовых глин происходит в двух областях: в Черкасской и Закарпатской. Полиминеральные глинистые породы распространены в осадочных отложениях на территории всей страны. Эти глины поставляются кирпичным и цементным заводам.

Крупнейшие месторождения огнеупорных и каолиновых глин сосредоточены в Донецкой (Часово-Ярское, Новорайское) и Запорожской (Пологовское) областях. Поэтому наибольшая добыча глины обеспечивается именно этими областями.

Интересно, что Украина полностью обеспечивает собственные потребности в глинистом сырье, более того — экспортирует керамические глины за границу.

Чаще всего глины используются в строительной отрасли. Например, кирпич производится из легкоплавкой песчанистой глины, залежи которой есть по всей Украине. После ускоренного обжига легкоплавких керамзитовых глинистых пород во вращающихся печах, получают заполнители легких бетонов, такие как керамзит и другие тепло- и звукоизоляционные материалы.

Из огнеупорных сортов глинистой породы изготавливают литейные формы. Глиняную основу смешивают с кварцевым песком для отливки изделий из черных и цветных металлов.

Из огнеупорных сортов глинистой породы изготавливают литейные формы. Глиняную основу смешивают с кварцевым песком для отливки изделий из черных и цветных металлов.