Головна Індустрії Видобуток глини в Україні — де найбільші поклади

Видобуток глини в Україні — де найбільші поклади

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 06:20
Глина в Україні — де її видобувають найбільше
Видобуток глини. Скриншот з відео

Глина належить до осадових порід і фактично є скельною породою, подрібненою до порошкоподібного стану. Як правило, поклади глини найчастіше розташовані вздовж берегів річок.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні найбільше глини. 

Читайте також:

Детальніше про глину 

Глини є в переліку корисних копалин загальнодержавного значення як:

  • сировина вогнетривка;
  • сировина формувальна;
  • сировина для огрудкування;
  • сировина для мінеральних пігментів;
  • сировина цементна;
  • сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону;
  • сировина цегельно-черепична.

За даними на сайті Інституту геології, глини дуже поширені у світі, вони становлять близько 50 % всіх осадових гірських порід земної кори.

Що з глиною в Україні

Найбільш цінні в господарському відношенні глинисті породи розташовані в межах Українського щита, на території Дніпропетровської, Черкаської, Запорізької областей. Також поклади глини є на Донеччині, Вінничині, Кіровоградщині та Хмельниччині.

Розробка родовища бентонітових глин відбувається у двох областях: у Черкаській та Закарпатській. Полімінеральні глинисті породи поширені в осадових відкладах на території всієї країни. Ці глини постачаються цегельним та цементним заводам.

Найбільші родовища вогнетривких та каолінових глин зосереджені в Донецькій (Часово-Ярське, Новорайське) і Запорізькій (Пологівське) областях. Тому найбільший видобуток глини забезпечується саме цими областями.

Цікаво, що Україна повністю забезпечує власні потреби у глинистій сировині, ба більше — експортує керамічні глини за кордон.

Найчастіше глини використовуються у будівельній галузі. Наприклад, цегла виробляється з легкоплавкої піщанистої глини, поклади якої є по всій Україні. Після прискореного обпалення легкоплавких керамзитових глинистих порід в обертових печах, одержують заповнювачі легких бетонів, такі як керамзит та інші тепло‑та звукоізоляційні матеріали.

Із вогнетривких сортів глинистої породи виготовляють ливарні форми. Глиняну основу змішують із кварцовим піском для відливання виробів із чорних та кольорових металів.

Раніше ми розповідали, що на Львівщині є багато природних ресурсів. Однак частина родовищ багата ще й на рідкісноземельні копалини. Дізнавайтесь також, які важливі корисні копалини є у надрах Полтавської області.

видобуток ресурси цінні ресурси глина родовища
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
