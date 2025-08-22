Надра Львівщині — які рідкісноземельні копалини є в регіоні

Львів, вказівник. Фото: То є Львів

Геологи все частіше звертають увагу на західноукраїнські родовища, адже вони можуть стати стратегічним ресурсом у найближчі десятиліття. Зокрема Львівщина відома своїми багатими природними ресурсами, але мало хто здогадується, що в її надрах приховані й цінні рідкісноземельні копалини.

Новини.LIVE розповідають, що є під землею Львівської області.

Корисні копалини Львівщини

Львівська область володіє значним різноманіттям корисних копалин, що забезпечують потенційно важливі галузі економіки регіону. За даними Інституту геології, у регіоні є:

Газ та нафта — газонафтове Свидницько-Коханівське родовище розташоване на північний захід від м. Яворів. Кам'яне вугілля — у Львівсько-Волинському басейні, який є продовженням Люблінського басейну. Буре вугілля — Потелицьке, Дібрівське, Монастирищенське родовища. Торф — Лопатинське, Великоболітське, Стоянівське, Солокійське, Полонинське і Смільнянське родовища. Залізо — в південно-західній частині Львівської області. Марганцеві руди — прояви марганцю виявлені в районі Львівської області, включаючи м. Жидачів, с. Лучани, Вовчатичі. Титан-цирконієві руди та стронцій — в межиріччі Гнилої Липи-Нараївки біля с. Подусів та Болотня. Самородна сірка — Немирівське, Язівське, Любепське, Роздольське родовища. Фосфорити — фосфатовмісні породи виявлені в межах Західноподільської та Більче-Волицької структурно-фаціальних зон, переважно у Львівському районі. Сіль — родовище Стебницьке. Будівельний пісок — Воронівське і Стратинське родовища.

Крім того, Львівщина багата на мінеральні (хлоридні, сульфатні, гідрокарбонатно-хлоридні, сірководневі та рідше йодобромні й кремнієві води та розсоли) та питні води. Загалом розвідано 17 родовищ підземних вод на 36 ділянках.

Найпродуктивнішими ділянками вважаються Нестерівська, Ратська, Мокротинська, Новоукраїнська, Горохівська, Червоноградська, Великомостівська, Радехівська, Кам’янсько-Бузька, Ямненська, Новояричівська, Буська, Золочівська, Зубрівська, Бібрська, Гологірська, Ремезівцівська та Новороздольська.

Які рідкісноземельні метали є на Львівщині

Декан хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Григорій Дмитрів в інтерв'ю Дивись.Info пояснив, що до рідкісноземельних металів (РЗМ) належать винятково скандій, ітрій та лантаноїди — група елементів від лантану до лютецію.

Щодо цих металів в Україні, зокрема на Львівщині, Дмитрів зауважив, що як таких спеціальних покладів у нас немає. Основні місця видобутку рідкісноземельних металів у світі — це США, Австралія, Китай і трохи Південна Африка.

Проте українські науковці працюють над альтернативними методами їхнього отримання.

"Наш університет (Львівський національний університет — Ред.) зараз розробляє проєкт отримання їх не з руд, а з відвалів кам’яновугільного басейну", — розповів хімік.

Йдеться про відходи вугільних шахт Львівсько-Волинського басейну, зокрема Шептицького.

За словами Дмитріва, проведені аналізи засвідчили, що в цих відвалах можна знайти певні кількості лантану, скандію та інших рідкісноземельних металів. Нині триває співпраця з німецькими партнерами, яка передбачає можливість їхнього вилучення.

