Недра Львовщины — какие редкоземельные ископаемые есть в регионе

Геологи все чаще обращают внимание на западноукраинские месторождения, ведь они могут стать стратегическим ресурсом в ближайшие десятилетия. В частности Львовщина известна своими богатыми природными ресурсами, но мало кто догадывается, что в ее недрах скрыты и ценные редкоземельные ископаемые.

Новини.LIVE рассказывают, что есть под землей Львовской области.

Полезные ископаемые Львовщины

Львовская область обладает значительным многообразием полезных ископаемых, обеспечивающих потенциально важные отрасли экономики региона. По данным Института геологии, в регионе есть:

Газ и нефть — газонефтяное Свидницко-Кохановское месторождение расположено к северо-западу от г. Яворов. Каменный уголь — во Львовско-Волынском бассейне, который является продолжением Люблинского бассейна. Бурый уголь — Потелицкое, Дибровское, Монастырищенское месторождения. Торф — Лопатинское, Великоболитское, Стояновское, Солокийское, Полонинское и Смильнянское месторождения. Железо — в юго-западной части Львовской области. Марганцевые руды — проявления марганца обнаружены в районе Львовской области, включая г. Жидачев, с. Лучаны, Волчатичи. Титан-циркониевые руды и стронций — в междуречье Гнилой Липы-Нараевки возле с. Подусов и Болотня. Самородная сера — Немировское, Язовское, Любепское, Роздольское месторождения. Фосфориты — фосфатосодержащие породы обнаружены в пределах Западноподольской и Бильче-Волицкой структурно-фациальных зон, преимущественно во Львовском районе. Соль — месторождение Стебницкое. Строительный песок — Вороновское и Стратинское месторождения.

Кроме того, Львовщина богата на минеральные (хлоридные, сульфатные, гидрокарбонатно-хлоридные, сероводородные и реже йодобромные и кремниевые воды и рассолы) и питьевые воды. Всего разведано 17 месторождений подземных вод на 36 участках.

Самыми продуктивными участками считаются Нестеровский, Ратский, Мокротинский, Новоукраинский, Гороховский, Червоноградский, Великомостовский, Радеховский, Каменско-Бугский, Ямненский, Новоярычевский, Буский, Золочевский, Зубровский, Бибрский, Гологорский, Ремезовцевский и Новороздольский.

Какие редкоземельные металлы есть на Львовщине

Декан химического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Григорий Дмитрив в интервью Дивись.Info объяснил, что к редкоземельным металлам (РЗМ) относятся исключительно скандий, иттрий и лантаноиды — группа элементов от лантана до лютеция.

Относительно этих металлов в Украине, в частности на Львовщине, Дмитрив отметил, что как таковых специальных залежей у нас нет. Основные места добычи редкоземельных металлов в мире — это США, Австралия, Китай и немного Южная Африка.

Однако украинские ученые работают над альтернативными методами их получения.

"Наш университет (Львовский национальный университет — Ред.) сейчас разрабатывает проект получения их не из руд, а из отвалов каменноугольного бассейна", — рассказал химик.

Речь идет об отходах угольных шахт Львовско-Волынского бассейна, в частности Шептицкого.

По словам Дмитрива, проведенные анализы показали, что в этих отвалах можно найти определенные количества лантана, скандия и других редкоземельных металлов. Сейчас продолжается сотрудничество с немецкими партнерами, которое предусматривает возможность их извлечения.

