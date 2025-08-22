Недра Львовщины — какие редкоземельные ископаемые есть в регионе

Редкоземельные ископаемые Львовщины — чем богат регион
Геологи все чаще обращают внимание на западноукраинские месторождения, ведь они могут стать стратегическим ресурсом в ближайшие десятилетия. В частности Львовщина известна своими богатыми природными ресурсами, но мало кто догадывается, что в ее недрах скрыты и ценные редкоземельные ископаемые.
Полезные ископаемые Львовщины
Львовская область обладает значительным многообразием полезных ископаемых, обеспечивающих потенциально важные отрасли экономики региона. По данным Института геологии, в регионе есть:
- Газ и нефть — газонефтяное Свидницко-Кохановское месторождение расположено к северо-западу от г. Яворов.
- Каменный уголь — во Львовско-Волынском бассейне, который является продолжением Люблинского бассейна.
- Бурый уголь — Потелицкое, Дибровское, Монастырищенское месторождения.
- Торф — Лопатинское, Великоболитское, Стояновское, Солокийское, Полонинское и Смильнянское месторождения.
- Железо — в юго-западной части Львовской области.
- Марганцевые руды — проявления марганца обнаружены в районе Львовской области, включая г. Жидачев, с. Лучаны, Волчатичи.
- Титан-циркониевые руды и стронций — в междуречье Гнилой Липы-Нараевки возле с. Подусов и Болотня.
- Самородная сера — Немировское, Язовское, Любепское, Роздольское месторождения.
- Фосфориты — фосфатосодержащие породы обнаружены в пределах Западноподольской и Бильче-Волицкой структурно-фациальных зон, преимущественно во Львовском районе.
- Соль — месторождение Стебницкое.
- Строительный песок — Вороновское и Стратинское месторождения.
Кроме того, Львовщина богата на минеральные (хлоридные, сульфатные, гидрокарбонатно-хлоридные, сероводородные и реже йодобромные и кремниевые воды и рассолы) и питьевые воды. Всего разведано 17 месторождений подземных вод на 36 участках.
Самыми продуктивными участками считаются Нестеровский, Ратский, Мокротинский, Новоукраинский, Гороховский, Червоноградский, Великомостовский, Радеховский, Каменско-Бугский, Ямненский, Новоярычевский, Буский, Золочевский, Зубровский, Бибрский, Гологорский, Ремезовцевский и Новороздольский.
Какие редкоземельные металлы есть на Львовщине
Декан химического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Григорий Дмитрив в интервью Дивись.Info объяснил, что к редкоземельным металлам (РЗМ) относятся исключительно скандий, иттрий и лантаноиды — группа элементов от лантана до лютеция.
Относительно этих металлов в Украине, в частности на Львовщине, Дмитрив отметил, что как таковых специальных залежей у нас нет. Основные места добычи редкоземельных металлов в мире — это США, Австралия, Китай и немного Южная Африка.
Однако украинские ученые работают над альтернативными методами их получения.
"Наш университет (Львовский национальный университет — Ред.) сейчас разрабатывает проект получения их не из руд, а из отвалов каменноугольного бассейна", — рассказал химик.
Речь идет об отходах угольных шахт Львовско-Волынского бассейна, в частности Шептицкого.
По словам Дмитрива, проведенные анализы показали, что в этих отвалах можно найти определенные количества лантана, скандия и других редкоземельных металлов. Сейчас продолжается сотрудничество с немецкими партнерами, которое предусматривает возможность их извлечения.
