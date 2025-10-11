Биопластик из бамбука — как ученым удалось изобрести абсолютно безвредный для природы материал

Пластиковые бутылки. Фото: Unsplash

В наше время пластиковые изделия можно найти повсюду. Так, из этого материала производят посуду, игрушки, бытовые принадлежности и другие изделия. От значительной части пластиковых предметов люди избавляются уже после первого же использования и даже не задумываются, куда же исчезает этот мусор. На самом деле переработке подлежит лишь маленькая часть пластика, тогда как остальное попадает в Мировой океан и загрязняет окружающую среду.

Между тем научная группа под руководством Хайпена Юя и Давея Чжао из Северо-Восточного лесного университета Китая, создала биопластик из бамбуковой целлюлозы, говорится в журнале Nature Communications.

Что известно о новом биопластике

Самое важное качество биопластика — то, что в новом материале нет полимерных смол, то есть он полностью биоразлагаемый. К тому же BM-пластик оказался очень прочным на исключительную прочность на растяжение - 110 мегапаскалей, а модуль упругости при изгибе - 6,41 гигапаскаля. Эти показатели превышают параметры большинства коммерческих пластиков и биопластиков.

В ходе исследования также выяснилось, что биопластик из бамбуковой целлюлозы легко поддаётся переработке, сохраняя при этом 90% первоначальной прочности после повторного использования. Поэтому он пригоден для промышленного производства, поскольку его можно не только утилизировать, но и повторно переработать без потери свойств.

