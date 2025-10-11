Біопластик з бамбука — як вченим вдалося винайти абсолютно нешкідливий для природи матеріал

Пластикові пляшки. Фото: Unsplash

У наш час пластикові вироби можна знайти усюди. Так, з цього матеріалу виробляють посуд, іграшки, побутове приладдя та інші вироби. Від значної частини пластикових предметів люди позбуваються вже після першого ж використання й навіть не задумуються, куди ж зникає це сміття. Насправді переробці підлягає лише маленька частина пластику, тоді як решта потрапляє у Світовий океан і забруднює довкілля.

Тим часом наукова група під керівництвом Хайпена Юя та Давея Чжао з Північно-Східного лісового університету Китаю, створила біопластик з бамбукової целюлози, йдеться у журналі Nature Communications.

Що відомо про новий біопластик

Найважливіша якість біопластика — те, що у новому матеріалі немає полімерних смол, тобто він повністю біорозкладний. До того ж BM-пластик виявився дуже міцним на виняткову міцність на розтяг — 110 мегапаскалів, а модуль пружності під час згинання — 6,41 гігапаскаля. Ці показники перевищують параметри більшості комерційних пластиків і біопластиків.

Під час дослідження також з'ясувалося, що біопластик з бамбукової целюлози легко піддається переробці, зберігаючи при цьому 90% початкової міцності після повторного використання. Тож він придатний для промислового виробництва, оскільки його можна не лише утилізувати, й повторно переробити без втрати властивостей.

