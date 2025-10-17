Использование кофе в строительстве - как исследователи создали новый вид бетона и что будет дальше

Чашка кофе и зерна. Фото: УНИАН

Люди ежегодно генерируют почти 10 миллиардов килограммов отходов из кофе. Мусор попадает на свалки и выделяет вредные для экологии парниковые газы, но австралийские исследователи нашли способ превратить отходы в полезный строительный материал.

Так, ученые обнаружили, что обожженная кофейная гуща увеличивает прочность бетона на 30%, пишет издание Sciencealert.

В статье отмечается, что глобальный строительный рынок развивается бешеными темпами, поэтому спрос на бетон постоянно растет. Это прямо вредит экологии, ведь стройматериал производят из природного песка, который добывают из рек.

Но если воспользоваться подходом экономики замкнутого цикла и не отдавать органические отходы на свалки, то можно заменить ими природные ресурсы. Например - песок.

Кофейную гущу нельзя смешивать с бетоном, поскольку они будут выделять химические вещества, которые ослабляют прочность строительного материала. Поэтому ученые решили нагреть кофейные отходы до температуры более 350°C, закрыв доступ к кислороду.

"Этот процесс называется пиролизом. Он разрушает органические молекулы, в результате чего образуется пористый, богатый углеродом древесный уголь, называемый биоуглем, который может образовывать связи и тем самым включаться в цементную матрицу", — говорится в статье.

Сейчас ученые хотят проверить, насколько долговечным может быть новый вид бетона. Его тестируют на устойчивость к замерзанию и оттаиванию, истиранию, воздействию воды и других нагрузок.

