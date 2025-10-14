ПЕТ-відходи більше не шкодитимуть довкіллю — яку технологію винайшли вчені

Пластикові пляшки на землі. Фото: УНІАН

В наш час проблеми екології та охорони навколишнього середовища чи не найбільше турбують людство. Одним із найсерйозніших джерел забруднення Планети вважаються пластикові пляшки для води, а саме поліетилентерефталат (ПЕТ) — матеріал, з якого їх виробляють. Однак дослідники знайшли доволі несподіване рішення, яке може розв'язати проблему із забрудненням навколишнього середовища.

Чому ПЕТ небезпечний для довкілля

З цього матеріалу щороку виготовляють понад 500 мільярдів одноразових пляшок, йдеться у публікації ACS Energy & Fuels. Люди позбуваються від них після використання, і тоді велика кількість пляшок потрапляє на звалища або в океани.

Пляшки розкладаються сотні років та шкодять екосистемам, тоді як у світі на переробку потрапляє близько 9% пластикових відходів.

Що пропонують вчені

Дослідникам вдалося розробити унікальну технологію, за якою поліетилентерефталат перетворюється у компонент для суперконденсаторів — пристроїв, які швидко накопичують та віддають електроенергію.

Як це працює

Так, група вчених створила двоступеневий процес перетворення пластикових пляшок у високоефективний матеріал для зберігання енергії. Спершу пляшки подрібнювали на частинки розміром із кускус, змішували з гідроксидом кальцію та нагрівали до 700 °C у вакуумі.

Так виникав пористий вуглецевий порошок — важливий компонент для електродів. Для виготовлення сепаратора дослідники брали тонкі ПЕТ-плівки, які перфорували гарячими голками для покращення провідності електроліту.

Зібраний суперконденсатор на базі ПЕТ зберіг 79% ємності, що навіть перевищує показники стандартного пристрою зі скловолокна. Окрім високої продуктивності, він є повністю придатним до повторної переробки та дешевшим у виробництві.

Дослідники переконані, що вже за п'ять чи десять років суперконденсатори будуть дуже затребуваними, адже у світі зростає попит на стійкі технології накопичення енергії. Суперконденсатори з ПЕТ можуть з'явитися у транспортних системах, електроніці та споживчих пристроях.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли спосіб стабілізувати роботу сонячних батарей на гідроелектростанціях. Дізнавайтесь також, у якій країні використовують овець для отримання сонячної енергії.