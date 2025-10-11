Вчені створили “розумний” буй — як він змінить гібридну енергетику

Натяжний буй, встановлений у Рісері, Норвегія. Фото: Interesting Engineering

Новий саморегульований натяжний буй, розроблений Фредом Олсеном, стабілізує плавучі сонячні батареї під час підйому та падіння дамб. Це дозволить сонячним батареям безперебійно працювати на гідроелектростанціях, де звичайні якорі виходять з ладу під час зміни рівня води.

Про винахід вчених розповіло видання Interesting Engineering.

Реклама

Читайте також:

Зазначається, що поєднання плавучих сонячних батарей з гідроенергетикою може вивільнити сотні гігават потенціалу чистої енергії в усьому світі. Але одна постійна проблема уповільнює прогрес — підтримка стабільності за коливань рівня води у водосховищах.

Традиційні системи швартування часто стають або занадто тугими, або занадто вільними зі зміною глибини води, що створює навантаження на якорі та знижує ефективність і термін служби плавучих сонячних платформ.

Як винахід вчених допомагає розв'язати проблему

Фред Олсен у 1848 році запровадив нову адаптивну систему швартування під назвою "Натяжний буй" для розв'язання цієї проблеми.

Технологія автоматично регулює довжину швартовного троса у відповідь на зміни рівня води, підтримуючи постійний натяг та підвищуючи надійність плавучих сонячних установок на дамбах та водосховищах.

Як працює "розумний" буй

Натяжний буй побудований навколо компактного лебідкового механізму, розташованого у верхній частині буя. Ця система динамічно регулює довжину швартовного ланцюга, щоб забезпечити постійний натяг при підйомі або падінні рівня води.

Ланцюг проходить через центр буя, продовжується над колесом і знову опускається, тоді як зайва частина ланцюга вільно висить, щоб забезпечити рух.

Головною перевагою конструкції є механічна простота та довгострокова надійність. Вона усуває необхідність ручного втручання та зменшує вимоги до технічного обслуговування, водночас надійно закріплюючи плавучі сонячні конструкції. Систему можна використовувати тимчасово для точного натягу під час монтажу або постійно для автоматичного регулювання протягом всієї експлуатації.

Як це змінює гібридну енергетику

"Розумний" буй дозволяє встановлювати плавучі сонячні системи у водосховищах, які раніше вважалися непридатними через динамічні умови води.

Окрім стабільності, це рішення відкриває можливості для поєднання сонячної та гідроенергетики на одному об'єкті.

Плаваючі сонячні батареї можуть виробляти електроенергію протягом світлового дня, тоді як існуюча гідроенергетична інфраструктура забезпечує стабільну виробку, коли сонячного світла недостатньо.

Разом ці системи можуть забезпечити більш стабільне та ефективне виробництво відновлюваної енергії.

Це нововведення може пришвидшити глобальне впровадження плавучих сонячних батарей на гідроелектростанціях, перетворюючи раніше недовикористані водні поверхні на продуктивні активи чистої енергії.

Таким чином, це допомагає поєднати існуючі гідроенергетичні ресурси з сонячною енергетикою, прокладаючи шлях для більш гнучких та стійких гібридних енергетичних систем у всьому світі.

Раніше ми писали, що Китай розпочав будівництво Великої сонячної стіни в пустелі Кубукі в Монголії. Основна ідея проєкту полягає в тому, щоб перетворити пустелю на центр відновлюваної енергії.

Також дізнавайтеся, у якій країні запровадили новий метод отримання сонячної енергії за допомогою овець.