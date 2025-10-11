Видео
Дата публикации 11 октября 2025 17:25
Ученые создали "умный" буй — как он изменит гибридную энергетику
Натяжной буй, установленный в Риссере, Норвегия. Фото: Interesting Engineering

Новый саморегулирующийся натяжной буй, разработанный Фредом Олсеном, стабилизирует плавучие солнечные батареи во время подъема и падения дамб. Это позволит солнечным батареям бесперебойно работать на гидроэлектростанциях, где обычные якоря выходят из строя при изменении уровня воды.

Об изобретении ученых рассказало издание Interesting Engineering.

Читайте также:

Отмечается, что сочетание плавучих солнечных батарей с гидроэнергетикой может высвободить сотни гигаватт потенциала чистой энергии во всем мире. Но одна постоянная проблема замедляет прогресс — поддержание стабильности при колебаниях уровня воды в водохранилищах.

Традиционные системы швартовки часто становятся либо слишком тугими, либо слишком свободными с изменением глубины воды, что создает нагрузку на якоря и снижает эффективность и срок службы плавучих солнечных платформ.

Как изобретение ученых помогает решить проблему

Фред Олсен в 1848 году ввел новую адаптивную систему швартовки под названием "Натяжной буй" для решения этой проблемы.

Технология автоматически регулирует длину швартовного троса в ответ на изменения уровня воды, поддерживая постоянное натяжение и повышая надежность плавучих солнечных установок на дамбах и водохранилищах.

Как работает "умный" буй

Натяжной буй построен вокруг компактного лебедочного механизма, расположенного в верхней части буя. Эта система динамически регулирует длину швартовной цепи, чтобы обеспечить постоянное натяжение при подъеме или падении уровня воды.

Цепь проходит через центр буя, продолжается над колесом и снова опускается, тогда как лишняя часть цепи свободно висит, чтобы обеспечить движение.

Главным преимуществом конструкции является механическая простота и долгосрочная надежность. Она устраняет необходимость ручного вмешательства и уменьшает требования к техническому обслуживанию, одновременно надежно закрепляя плавучие солнечные конструкции. Систему можно использовать временно для точного натяжения при монтаже или постоянно для автоматического регулирования в течение всей эксплуатации.

Как это меняет гибридную энергетику

"Умный" буй позволяет устанавливать плавучие солнечные системы в водохранилищах, которые ранее считались непригодными из-за динамических условий воды.

Кроме стабильности, это решение открывает возможности для сочетания солнечной и гидроэнергетики на одном объекте.

Плавающие солнечные батареи могут производить электроэнергию в течение светового дня, тогда как существующая гидроэнергетическая инфраструктура обеспечивает стабильную выработку, когда солнечного света недостаточно.

Вместе эти системы могут обеспечить более стабильное и эффективное производство возобновляемой энергии.

Это нововведение может ускорить глобальное внедрение плавучих солнечных батарей на гидроэлектростанциях, превращая ранее недоиспользованные водные поверхности в продуктивные активы чистой энергии.

Таким образом, это помогает совместить существующие гидроэнергетические ресурсы с солнечной энергетикой, прокладывая путь для более гибких и устойчивых гибридных энергетических систем во всем мире.

Ранее мы писали, что Китай начал строительство Большой солнечной стены в пустыне Кубуки в Монголии. Основная идея проекта заключается в том, чтобы превратить пустыню в центр возобновляемой энергии.

Также узнавайте, в какой стране ввели новый метод получения солнечной энергии с помощью овец.

изобретение солнечные панели зеленая энергетика солнечные электростанции возобновляемая энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
