Ученые создали "умный" буй — как он изменит гибридную энергетику

Натяжной буй, установленный в Риссере, Норвегия. Фото: Interesting Engineering

Новый саморегулирующийся натяжной буй, разработанный Фредом Олсеном, стабилизирует плавучие солнечные батареи во время подъема и падения дамб. Это позволит солнечным батареям бесперебойно работать на гидроэлектростанциях, где обычные якоря выходят из строя при изменении уровня воды.

Об изобретении ученых рассказало издание Interesting Engineering.

Отмечается, что сочетание плавучих солнечных батарей с гидроэнергетикой может высвободить сотни гигаватт потенциала чистой энергии во всем мире. Но одна постоянная проблема замедляет прогресс — поддержание стабильности при колебаниях уровня воды в водохранилищах.

Традиционные системы швартовки часто становятся либо слишком тугими, либо слишком свободными с изменением глубины воды, что создает нагрузку на якоря и снижает эффективность и срок службы плавучих солнечных платформ.

Как изобретение ученых помогает решить проблему

Фред Олсен в 1848 году ввел новую адаптивную систему швартовки под названием "Натяжной буй" для решения этой проблемы.

Технология автоматически регулирует длину швартовного троса в ответ на изменения уровня воды, поддерживая постоянное натяжение и повышая надежность плавучих солнечных установок на дамбах и водохранилищах.

Как работает "умный" буй

Натяжной буй построен вокруг компактного лебедочного механизма, расположенного в верхней части буя. Эта система динамически регулирует длину швартовной цепи, чтобы обеспечить постоянное натяжение при подъеме или падении уровня воды.

Цепь проходит через центр буя, продолжается над колесом и снова опускается, тогда как лишняя часть цепи свободно висит, чтобы обеспечить движение.

Главным преимуществом конструкции является механическая простота и долгосрочная надежность. Она устраняет необходимость ручного вмешательства и уменьшает требования к техническому обслуживанию, одновременно надежно закрепляя плавучие солнечные конструкции. Систему можно использовать временно для точного натяжения при монтаже или постоянно для автоматического регулирования в течение всей эксплуатации.

Как это меняет гибридную энергетику

"Умный" буй позволяет устанавливать плавучие солнечные системы в водохранилищах, которые ранее считались непригодными из-за динамических условий воды.

Кроме стабильности, это решение открывает возможности для сочетания солнечной и гидроэнергетики на одном объекте.

Плавающие солнечные батареи могут производить электроэнергию в течение светового дня, тогда как существующая гидроэнергетическая инфраструктура обеспечивает стабильную выработку, когда солнечного света недостаточно.

Вместе эти системы могут обеспечить более стабильное и эффективное производство возобновляемой энергии.

Это нововведение может ускорить глобальное внедрение плавучих солнечных батарей на гидроэлектростанциях, превращая ранее недоиспользованные водные поверхности в продуктивные активы чистой энергии.

Таким образом, это помогает совместить существующие гидроэнергетические ресурсы с солнечной энергетикой, прокладывая путь для более гибких и устойчивых гибридных энергетических систем во всем мире.

