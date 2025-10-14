Видео
Видео

Главная Индустрии Пластиковые бутылки для зарядки смартфонов — как это работает

Пластиковые бутылки для зарядки смартфонов — как это работает

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 10:35
ПЭТ-отходы больше не будут вредить окружающей среде — какую технологию изобрели ученые
Пластиковые бутылки на земле. Фото: УНИАН

В наше время проблемы экологии и охраны окружающей среды беспокоят человечество больше всего. Одним из самых серьезных источников загрязнения Планеты считаются пластиковые бутылки для воды, а именно — полиэтилентерефталат (ПЭТ) — материал, из которого их производят. Однако исследователи нашли довольно неожиданное решение, которое может решить проблему с загрязнением окружающей среды.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Почему ПЭТ опасен для окружающей среды

Из этого материала ежегодно изготавливают более 500 миллиардов одноразовых бутылок, говорится в публикации ACS Energy & Fuels. Люди избавляются от них после использования, и тогда большое количество бутылок попадает на свалки или в океаны.

Бутылки разлагаются сотни лет и вредят экосистемам, тогда как в мире на переработку попадает около 9% пластиковых отходов.

Что предлагают ученые

Исследователям удалось разработать уникальную технологию, по которой полиэтилентерефталат превращается в компонент для суперконденсаторов — устройств, которые быстро накапливают и отдают электроэнергию.

Как это работает

Так, группа ученых создала двухступенчатый процесс преобразования пластиковых бутылок в высокоэффективный материал для хранения энергии. Сначала бутылки измельчали на частицы размером с кускус, смешивали с гидроксидом кальция и нагревали до 700 °C в вакууме.

Так возникал пористый углеродный порошок — важный компонент для электродов. Для изготовления сепаратора исследователи брали тонкие ПЭТ-пленки, которые перфорировали горячими иглами для улучшения проводимости электролита.

Собранный суперконденсатор на базе ПЭТ сохранил 79% емкости, что даже превышает показатели стандартного устройства из стекловолокна. Кроме высокой производительности, он полностью пригоден к повторной переработке и дешевле в производстве.

Исследователи убеждены, что уже через пять или десять лет суперконденсаторы будут очень востребованными, ведь в мире растет спрос на устойчивые технологии накопления энергии. Суперконденсаторы из ПЭТ могут появиться в транспортных системах, электронике и потребительских устройствах.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ стабилизировать работу солнечных батарей на гидроэлектростанциях. Узнавайте также, в какой стране используют овец для получения солнечной энергии.

ученые опасные отходы технологии отходы ПЭТ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
