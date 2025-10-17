Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Вчені створили бетон на кавовій гущі — як їм це вдалося

Вчені створили бетон на кавовій гущі — як їм це вдалося

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 06:20
Оновлено: 06:12
Використання кави у будівництві — як дослідники створили новий вид бетону і що буде далі
Чашка кави й зерна. Фото: УНІАН

Люди щороку генерують майже 10 мільярдів кілограмів відходів з кави. Сміття потрапляє на звалища і виділяє шкідливі для екології парникові гази, однак австралійські дослідники знайшли спосіб перетворити відходи на корисний будівельний матеріал.

Так, вчені виявили, що обпалена кавова гуща збільшує міцність бетону на 30%, пише видання Sciencealert.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про каву і бетон

У статті зазначається, що глобальний будівельний ринок розвивається шаленими темпами, тож попит на бетон постійно зростає. Це прямо шкодить екології, адже будматеріал виробляють з природного піску, який видобувають з річок.

Та якщо скористатися підходом економіки замкнутого циклу та не віддавати органічні відходи на звалища, то можна замінити ними природні ресурси. Наприклад — пісок.

Детальніше про нову технологію

Кавову гущу не можна змішувати з бетоном, оскільки вони виділятимуть хімічні речовини, які послаблюють міцність будівельного матеріалу. Тому вчені вирішили нагріти кавові відходи до температури у понад 350°C, закривши доступ до кисню. 

"Цей процес називається піролізом. Він руйнує органічні молекули, в результаті чого утворюється пористе, багате на вуглець деревне вугілля —біовугілля, яке може утворювати зв'язки й тим самим включатися в цементну матрицю", — йдеться в статті.

Зараз науковці хочуть перевірити, наскільки довговічним може бути новий вид бетону. Його тестують на стійкість до замерзання й відтавання, стирання, впливу води та інших навантажень.

Як повідомлялося раніше, науковці створили електропровідний вуглецевий бетон EC³. Він здатен накопичувати та віддавати енергію. Дізнавайтесь також, навіщо Австралія вирішила створити енергетичних хаб у пустелі. 

кава технології будівельні матеріали Бетон пісок
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації