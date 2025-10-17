Використання кави у будівництві — як дослідники створили новий вид бетону і що буде далі

Вчені створили бетон на кавовій гущі — як їм це вдалося
Люди щороку генерують майже 10 мільярдів кілограмів відходів з кави. Сміття потрапляє на звалища і виділяє шкідливі для екології парникові гази, однак австралійські дослідники знайшли спосіб перетворити відходи на корисний будівельний матеріал.
Так, вчені виявили, що обпалена кавова гуща збільшує міцність бетону на 30%, пише видання Sciencealert.
Детальніше про каву і бетон
У статті зазначається, що глобальний будівельний ринок розвивається шаленими темпами, тож попит на бетон постійно зростає. Це прямо шкодить екології, адже будматеріал виробляють з природного піску, який видобувають з річок.
Та якщо скористатися підходом економіки замкнутого циклу та не віддавати органічні відходи на звалища, то можна замінити ними природні ресурси. Наприклад — пісок.
Детальніше про нову технологію
Кавову гущу не можна змішувати з бетоном, оскільки вони виділятимуть хімічні речовини, які послаблюють міцність будівельного матеріалу. Тому вчені вирішили нагріти кавові відходи до температури у понад 350°C, закривши доступ до кисню.
"Цей процес називається піролізом. Він руйнує органічні молекули, в результаті чого утворюється пористе, багате на вуглець деревне вугілля —біовугілля, яке може утворювати зв'язки й тим самим включатися в цементну матрицю", — йдеться в статті.
Зараз науковці хочуть перевірити, наскільки довговічним може бути новий вид бетону. Його тестують на стійкість до замерзання й відтавання, стирання, впливу води та інших навантажень.
