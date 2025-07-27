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Главная Индустрии Ученые узнали, как добывать золота на 550 млн долларов ежегодно

Ученые узнали, как добывать золота на 550 млн долларов ежегодно

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 20:08
Превращение ртути в золото — какую технологию изобрели ученые
Работа в лаборатории. Фото: УНИАН

Многие ученые в разные годы пытались найти технологию, чтобы сделать термоядерный синтез, питающий энергией Солнце, устойчивым и экономически выгодным на Земле. Пока что с этим возникают проблемы, зато ученые сделали открытие о том, что термоядерный синтез можно использовать для производства золота в больших масштабах. Этот химический элемент можно получить из ртути.

Об этом сообщает издание Futurism.

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Золото из ртути

Как отмечается, в ядре атома ртути содержится 80 протонов, а в ядре атома золота — 79. Поэтому, если оторвать протон от ядра атома ртути, то теоретически можно получить золото. Это так называемая ядерная трансмутация, которая может происходить как с химическим элементом, так и с его изотопом.

Ученые попытались ввести изотоп ртути, ртуть-198, в термоядерный реактор, чтобы превратить изотоп в ртуть-197 для повышения эффективности термоядерного синтеза. Так стало известно, что стабильный изотоп ртуть-197 распадается на изотоп золото-197.

Это утверждение еще не подтвердили другие ученые. Однако предполагается, что будущая термоядерная электростанция как побочный продукт сможет производить до 5 тыс. килограммов золота ежегодно на каждый гигаватт вырабатываемой энергии. Так можно получить золото стоимостью более 550 млн долларов в год.

Но есть одна проблема. Во время реакции могут создаваться и другие изотопы золота, а драгоценный металл станет радиоактивным. Тогда придется ждать почти 18 лет, чтобы золото стало безопасным.

Ранее стало известно, что уже в 2025 году в мире может произойти революция в разведке полезных ископаемых благодаря обнаружению геологами ранее скрытых месторождений золота. Это открытие произошло после найденного химического следа, которое предвещает кардинальные изменения в добывающей отрасли. Узнавайте также, где в Украине есть залежи золота.

ученые золото производство полезные ископаемые ртуть
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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