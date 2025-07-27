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Головна Індустрії Вчені дізналися, як виробляти золота на 550 млн доларів щороку

Вчені дізналися, як виробляти золота на 550 млн доларів щороку

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 20:08
Перетворення ртуті на золото — яку технологію винайшли вчені
Робота у лабораторії. Фото: УНІАН

Багато вчених у різні роки намагалися віднайти технологію, щоби зробити термоядерний синтез, що живить енергією Сонце, стійким і економічно вигідним на Землі. Поки що з цим виникають проблеми, натомість науковці зробили відкриття про те, що термоядерний синтез можна використовувати для виробництва золота у великих масштабах. Цей хімічний елемент можна отримати з ртуті.

Про це повідомляє видання Futurism.

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Золото із ртуті 

Як зазначається, у ядрі атома ртуті міститься 80 протонів, а в ядрі атома золота — 79. Тому, якщо відірвати протон від ядра атома ртуті, то теоретично можна отримати золото. Це так звана  ядерна трансмутація, яка може відбуватися як із хімічним елементом, так і з його ізотопом. 

Вчені спробували ввести ізотоп ртуті, ртуть-198, у термоядерний реактор, щоб перетворити ізотоп на ртуть-197 для підвищення ефективності термоядерного синтезу. Так стало відомо, що стабільний ізотоп ртуть-197 розпадається на ізотоп золото-197.

Це твердження ще не підтвердили інші науковці. Однак передбачається, що майбутня термоядерна електростанція як побічний продукт зможе виробляти до 5 тис. кілограмів золота щороку на кожен гігават енергії, що виробляється. Так можна отримати золото вартістю понад 550 млн доларів на рік.

Але є одна проблема. Під час реакції можуть створюватися й інші ізотопи золота, а дорогоцінний метал стане радіоактивним. Тоді доведеться чекати майже 18 років, щоби золото стало безпечним.

Раніше стало відомо, що вже у 2025 році у світі може статися революція в розвідці корисних копалин завдяки виявленню геологами раніше прихованих родовищ золота. Це відкриття відбулося після знайденого хімічного сліду, яке віщує кардинальні зміни у видобувній галузі. Дізнавайтесь також, де в Україні є поклади золота

вчені золото виробництво корисні копалини ртуть
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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