Важные запасы — где в Украине сосредоточено больше всего нефти

Дата публикации 4 сентября 2025 14:15
Важные запасы — где в Украине сосредоточено больше всего нефти
Оборудование для добычи нефти. Фото: УНИАН

Нефть остается одним из главных источников энергии, что непосредственно влияет на развитие экономики и промышленности. В Украине есть собственные залежи этого ценного ресурса, однако их масштабы и значение существенно отличаются в зависимости от региона.

Новини.LIVE рассказывают, где самые большие залежи нефти в Украине.

В каких областях добывают нефть

По данным Портала добывающей отрасли Украины, наша страна делится на три основных нефтегазоносных региона:

  1. Восточный — охватывает территории Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Луганской, Черниговской и Донецкой областей.
  2. Западный — это Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Черновицкая и Волынская области.
  3. Южный — включает Одесскую и Запорожскую области, а также участки на шельфах Черного и Азовского морей и территорию временно оккупированного Крыма.

Подавляющая часть запасов углеводородов сосредоточена именно в Восточном регионе. Здесь добывают больше всего нефти, газового конденсата и природного газа. В частности, на его долю приходится более 76% всех украинских запасов газа, тогда как Западный и Южный регионы имеют соответственно около 14% и 9%.

Где сосредоточены основные нефтяные ресурсы

В разрезе областей наибольшие балансовые запасы нефти принадлежат Полтавской (24,5%), Ивано-Франковской (18%) и Сумской (16%) областям.
Несколько меньше — во Львовской (10,8%) и Черниговской (9,2%).
Всего в Украине насчитывается 212 месторождений нефти.

Подавляющее большинство из них — очень мелкие (189), еще 20 классифицируются как мелкие, 2 — небольшие, и только 1 отнесено к средним по размерам. В то же время более половины всех запасов сосредоточено в 17 крупнейших месторождениях — они формируют более 52% от общего объема балансовых запасов.

Таким образом, хотя в Украине есть значительное количество нефтегазовых месторождений, лишь часть из них играет действительно ключевую роль в обеспечении энергетических потребностей государства.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
