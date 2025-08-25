Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Цены на российскую нефть падают — в чем причина и чего ждать

Цены на российскую нефть падают — в чем причина и чего ждать

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 17:25
Почему падают цены на российскую нефть — причины и прогнозы
Нефтяная вышка в море. Фото: maintenanceandcure.com

Последние месяцы рынок нефти снова демонстрирует колебания, однако для России тенденция стала критической. Ее нефть дешевеет быстрее, чем другие марки. Главная причина — усиление санкционного давления и потеря доступа к ключевым рынкам сбыта.

Как отметил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE, активно облагается санкциями теневой флот — из 682 судов теневого флота РФ 412 уже находятся под санкциями.

Реклама
Читайте также:

Это означает, что транспортировать сырье становится все сложнее, а расходы на логистику растут в разы.

Санкции против теневого флота

Долгое время Россия пользовалась схемами обхода санкций, в частности с помощью старых судов без прозрачной регистрации. Именно такой "теневой флот" перевозил нефть в страны, которые готовы были ее покупать со скидками. Однако ограничения США и ЕС значительно усложнили такие операции.

Теперь часть судов не может заходить в европейские порты, а страховые компании отказываются их обслуживать. В результате Россия вынуждена прибегать к рискованным схемам.

"Они делают сейчас каботажные переливки прямо в океане или в прибрежных водах", — говорит Игнатьев, добавляя, что это повышает издержки и уменьшает конкурентоспособность российской нефти.

Ограничения на крупных рынках

Отдельный удар Россия получила на рынке Индии. Там один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира, который имеет более 3 000 заправок, фактически свернул сотрудничество с российскими поставщиками. Причина — судебные процессы и давление международных партнеров.

По словам эксперта, этот крупный ритейлор ограничен в поставках российской нефти как раз из-за санкций, и там идут крупные судебные споры на межгосударственном уровне в парижском арбитраже. Теперь даже страны, которые пытались балансировать между политикой и экономикой, начинают отказываться от российского сырья.

Как меняется глобальный рынок нефти

Несмотря на локальный рост цен на нефть на мировом уровне, позиции России ухудшаются. Санкции заставили многих импортеров искать альтернативных поставщиков. Саудовская Аравия, США и другие игроки быстро заняли освободившиеся ниши.

"Эта большая шахматная доска нефтяная показывает, что все равно цены на российскую нефть будут все больше и больше обваливаться", — подчеркивает Игнатьев.

Таким образом, даже если баррель Brent или WTI дорожает, российская Urals продолжает дешеветь из-за дисконта и высоких логистических издержек.

Последствия для российской экономики

Россия десятилетиями формировала бюджет благодаря нефтедолларам. Теперь этот ресурс стремительно теряется. Снижение цен на Urals означает падение валютных поступлений и дефицит бюджета, что вынуждает Кремль усиливать налоговое давление внутри страны и сокращать расходы.

"Не забываем, что нефть, газ и атомная энергетика — это три больших спонсора терроризма, который РФ оказывает на территории Украины", — напоминает Игнатьев.

Как сообщалось, из-за новых санкций ЕС, Россия может столкнуться с серьезными проблемами с транспортировкой нефтепродуктов. По крайней мере три владельца танкеров уже разорвали контракты на перевозку российского сырья, и, вероятно, их примеру последуют другие.

Также мы рассказывали, что Германия, Швеция и Дания, страны-члены НАТО, начали проверять российские танкеры в Балтийском море. Они требуют страховые документы, чтобы противодействовать теневому флоту России и усилить контроль над судами, транспортирующими российскую нефть.

цены на топливо санкции против России нефть цены Россия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации