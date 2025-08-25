Чому падають ціни на російську нафту — причини та прогнози

Нафтова вежа в морі. Фото: maintenanceandcure.com

Останні місяці ринок нафти знову демонструє коливання, проте для Росії тенденція стала критичною. Її нафта дешевшає швидше, ніж інші марки. Головна причина — посилення санкційного тиску та втрата доступу до ключових ринків збуту.

Як наголосив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE, активно обкладається санкціями тіньовий флот — з 682 суден тіньового флоту РФ 412 вже перебувають під санкціями.

Це означає, що транспортувати сировину стає все складніше, а витрати на логістику зростають у рази.

Санкції проти тіньового флоту

Тривалий час Росія користувалася схемами обходу санкцій, зокрема за допомогою старих суден без прозорої реєстрації. Саме такий "тіньовий флот" перевозив нафту до країн, що готові були її купувати зі знижками. Проте обмеження США та ЄС значно ускладнили такі операції.

Тепер частина суден не може заходити в європейські порти, а страхові компанії відмовляються їх обслуговувати. Унаслідок цього Росія змушена вдаватися до ризикованих схем.

"Вони роблять зараз каботажні переливання прямо в океані або у прибережних водах", — каже Ігнатьєв, додаючи, що це підвищує витрати та зменшує конкурентоспроможність російської нафти.

Обмеження на великих ринках

Окремий удар Росія отримала на ринку Індії. Там один з найбільших нафтопереробних заводів світу, який має понад 3 000 заправок, фактично згорнув співпрацю з російськими постачальниками. Причина — судові процеси та тиск міжнародних партнерів.

За словами експерта, цей великий рітейлор є обмежений у постачанні російської нафти саме через санкції, і там тривають великі судові спори на міждержавному рівні у паризькому арбітражі. Зараз навіть країни, які намагалися балансувати між політикою та економікою, починають відмовлятися від російської сировини.

Як змінюється глобальний ринок нафти

Попри локальне зростання цін на нафту на світовому рівні, позиції Росії погіршуються. Санкції змусили багатьох імпортерів шукати альтернативних постачальників. Саудівська Аравія, США та інші гравці швидко зайняли звільнені ніші.

"Ця велика шахівниця нафтова показує, що все одно ціни на російську нафту будуть все більше і більше обвалюватися", — підкреслює Ігнатьєв.

Таким чином, навіть якщо барель Brent чи WTI дорожчає, російська Urals продовжує дешевшати через дисконт і високі логістичні витрати.

Наслідки для російської економіки

Росія десятиліттями формувала бюджет завдяки нафтодоларам. Тепер цей ресурс стрімко втрачається. Зниження цін на Urals означає падіння валютних надходжень і дефіцит бюджету, що змушує Кремль посилювати податковий тиск усередині країни та скорочувати витрати.

"Не забуваємо, що нафта, газ і атомна енергетика — це є три великі спонсори тероризму, який РФ чинить на території України", — нагадує Ігнатьєв.

Як повідомлялось, через нові санкції ЄС, Росія може зіткнутися з серйозними проблемами з транспортуванням нафтопродуктів. Принаймні три власники танкерів уже розірвали контракти на перевезення російської сировини, і, ймовірно, їхній приклад наслідуватимуть інші.

Також ми розповідали, що Німеччина, Швеція та Данія, країни-члени НАТО, почали перевіряти російські танкери в Балтійському морі. Вони вимагають страхові документи, щоб протидіяти тіньовому флоту Росії та посилити контроль над суднами, що транспортують російську нафту.