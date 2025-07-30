Найбільший актив Роснафти за кордоном втрачає клієнтів — чи сприяють цьому санкції

Танкер в морі. Фото: Pexels

У Росії, схоже, незабаром виникнуть ще більш серйозні проблеми з транспортуванням нафтопродуктів через нові санкції Європейського Союзу. Вже відомо про як мінімум трьох власників танкерів, які повідомили про своє бажання розірвати угоди на перевезення сировини із РФ. У майбутньому таких ситуацій може побільшати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що відбувається.

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Що відбувається

Як пише агентство Reuters, судна зафрахтовані індійською компанією Nayara Energy, майже 20% акцій якої належить російській Роснафті. За інформацією журналістів, про відмову перевозити чисті продукти повідомили три індійські компанії:

Seven Islands;

Shipping;

Great Eastern Shipping (GESCO).

Причина відмови — санкції проти російського енергетичного сектору.

Наразі компанія Seven Islands намагається звільнити від контрактів свої середньомагістральні судна Bourbon та Courage, а GESCO робить кроки до повернення судна Jag Pooja.

Що відомо про Nayara Energy

Наразі контрольним пакетом акцій індійської Nayara Energy, окрім "Роснєфті", володіє інвестиційний консорціум SPV Kesani Enterprises Co. Ще частину акцій тримають роздрібні інвестори. Під контролем компанії перебуває нафтопереробний завод з потужністю 400 тисяч барелів на добу.

Коли Європейський Союз запровадив санкції проти енергетичного сектору РФ, Роснєфть вирішила позбутися свого бізнесу, оскільки обмеження заважають росіянам репатріювати доходи від НПЗ. Попередні переговори про продаж відбулися з компанією Reliance Industries Ltd, але угода може не відбутися, адже після купівлі частки в Nayara Energy бізнес Reliance у Європі може опинитися під загрозою.

Нагадаємо, 18 пакет санкцій ЄС проти Росії був схвалений 18 липня. Відомо, що під новими обмеженнями опиниться енергетичний та банківський сектори країни-агресорки. Дізнавайтесь також, чому так звана "цінова стеля" на російську нафту є неефективною.