Крупнейший актив Роснефти за рубежом теряет клиентов — способствуют ли этому санкции

Роснефть страдает от санкций — какие проблемы возникли у россиян
У России, похоже, вскоре возникнут еще более серьезные проблемы с транспортировкой нефтепродуктов из-за новых санкций Европейского Союза. Уже известно как минимум о трех владельцах танкеров, которые сообщили о своем желании разорвать соглашения на перевозку сырья из РФ. В будущем таких ситуаций может стать больше.
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Что происходит
Как пишет агентство Reuters, суда зафрахтованы индийской компанией Nayara Energy, почти 20% акций которой принадлежат российской Роснефти. По информации журналистов, об отказе перевозить чистые продукты сообщили три индийские компании:
- Seven Islands;
- Shipping;
- Great Eastern Shipping (GESCO).
Причина отказа — санкции против российского энергетического сектора.
Сейчас компания Seven Islands пытается освободить от контрактов свои среднемагистральные суда Bourbon и Courage, а GESCO делает шаги к возвращению судна Jag Pooja.
Что известно о Nayara Energy
Сейчас контрольным пакетом акций индийской Nayara Energy, кроме "Роснефти", владеет инвестиционный консорциум SPV Kesani Enterprises Co. Еще часть акций держат розничные инвесторы. Под контролем компании находится нефтеперерабатывающий завод с мощностью 400 тысяч баррелей в сутки.
Когда Европейский Союз ввел санкции против энергетического сектора РФ, Роснефть решила избавиться от своего бизнеса, поскольку ограничения мешают россиянам репатриировать доходы от НПЗ. Предварительные переговоры о продаже состоялись с компанией Reliance Industries Ltd, но сделка может не состояться, ведь после покупки доли в Nayara Energy бизнес Reliance в Европе может оказаться под угрозой.
Напомним, 18-й пакет санкций ЕС против России был одобрен 18 июля. Известно, что под новыми ограничениями окажется энергетический и банковский секторы страны-агрессора. Узнавайте также, почему так называемый "ценовой потолок" на российскую нефть является неэффективным.
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