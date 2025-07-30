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Главная Индустрии Роснефть страдает от санкций — какие проблемы возникли у россиян

Роснефть страдает от санкций — какие проблемы возникли у россиян

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 20:25
Крупнейший актив Роснефти за рубежом теряет клиентов — способствуют ли этому санкции
Танкер в море. Фото: Pexels

У России, похоже, вскоре возникнут еще более серьезные проблемы с транспортировкой нефтепродуктов из-за новых санкций Европейского Союза. Уже известно как минимум о трех владельцах танкеров, которые сообщили о своем желании разорвать соглашения на перевозку сырья из РФ. В будущем таких ситуаций может стать больше.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что происходит.

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Что происходит

Как пишет агентство Reuters, суда зафрахтованы индийской компанией Nayara Energy, почти 20% акций которой принадлежат российской Роснефти. По информации журналистов, об отказе перевозить чистые продукты сообщили три индийские компании:

  • Seven Islands;
  • Shipping;
  • Great Eastern Shipping (GESCO).

Причина отказа — санкции против российского энергетического сектора.

Сейчас компания Seven Islands пытается освободить от контрактов свои среднемагистральные суда Bourbon и Courage, а GESCO делает шаги к возвращению судна Jag Pooja.

Что известно о Nayara Energy

Сейчас контрольным пакетом акций индийской Nayara Energy, кроме "Роснефти", владеет инвестиционный консорциум SPV Kesani Enterprises Co. Еще часть акций держат розничные инвесторы. Под контролем компании находится нефтеперерабатывающий завод с мощностью 400 тысяч баррелей в сутки.

Когда Европейский Союз ввел санкции против энергетического сектора РФ, Роснефть решила избавиться от своего бизнеса, поскольку ограничения мешают россиянам репатриировать доходы от НПЗ. Предварительные переговоры о продаже состоялись с компанией Reliance Industries Ltd, но сделка может не состояться, ведь после покупки доли в Nayara Energy бизнес Reliance в Европе может оказаться под угрозой.

Напомним, 18-й пакет санкций ЕС против России был одобрен 18 июля. Известно, что под новыми ограничениями окажется энергетический и банковский секторы страны-агрессора. Узнавайте также, почему так называемый "ценовой потолок" на российскую нефть является неэффективным.

санкции Роснефть нефть ЕС война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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