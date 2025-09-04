Важливі запаси — де в Україні зосереджено найбільше нафти

Устаткування для видобутку нафти. Фото: УНІАН

Нафта залишається одним із головних джерел енергії, що безпосередньо впливає на розвиток економіки та промисловості. В Україні є власні поклади цього цінного ресурсу, проте їхні масштаби та значення суттєво відрізняються залежно від регіону.

Новини.LIVE розповідають, де найбільші поклади нафти в Україні.

Реклама

Читайте також:

У яких областях видобувають нафту

За даними Порталу видобувної галузі України, наша країна поділяється на три основні нафтогазоносні регіони:

Східний — охоплює території Полтавської, Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Луганської, Чернігівської та Донецької областей. Західний — це Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька й Волинська області. Південний — включає Одеську та Запорізьку області, а також ділянки на шельфах Чорного й Азовського морів і територію тимчасово окупованого Криму.

Переважна частина запасів вуглеводнів зосереджена саме у Східному регіоні. Тут видобувають найбільше нафти, газового конденсату й природного газу. Зокрема, на його частку припадає понад 76% усіх українських запасів газу, тоді як Західний та Південний регіони мають відповідно близько 14% і 9%.

Де зосереджені основні нафтові ресурси

У розрізі областей найбільші балансові запаси нафти належать Полтавській (24,5%), Івано-Франківській (18%) та Сумській (16%) областям.

Дещо менше — у Львівській (10,8%) та Чернігівській (9,2%).

Загалом в Україні нараховується 212 родовищ нафти.

Переважна більшість із них — дуже дрібні (189), ще 20 класифікуються як дрібні, 2 — невеликі, й лише 1 віднесене до середніх за розмірами. Водночас понад половину всіх запасів зосереджено у 17 найбільших родовищах — вони формують більше ніж 52% від загального обсягу балансових запасів.

Таким чином, хоча в Україні є значна кількість нафтогазових родовищ, лише частина з них відіграє справді ключову роль у забезпеченні енергетичних потреб держави.

Раніше ми писали про потенціал та можливості Східно-Саратського нафтового родовища.

Також дізнавайтеся, де видобувають найдорожчу нафту марки Brent.