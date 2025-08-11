Видео
Главная Индустрии Важные недра — где находятся угольные бассейны в Украине

Важные недра — где находятся угольные бассейны в Украине

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 17:25
Где находятся угольные бассейны в Украине и что о них стоит знать
Антрацитовый уголь. Фото: Unsplash

Уголь остается одним из ключевых природных ресурсов Украины, который играет важную роль в энергетической безопасности и промышленном развитии государства. Основные запасы этого полезного ископаемого сосредоточены в нескольких регионах, которые образуют крупные угольные бассейны.

Новини.LIVE рассказывают подробнее об угольных бассейнах Украины.

Читайте также:

На территории Украины есть три угольных бассейна:

  1. Донецкий (самый большой; 97,6 % запасов угля Украины).
  2. Днепровский.
  3. Львовско-Волынский.

Донецкий угольный бассейн

Донецкий угольный бассейн, или Донбасс, — крупнейший и важнейший угольный регион Украины. Его территория охватывает восточные области страны, преимущественно Донецкую и Луганскую, а также частично Днепропетровскую и Харьковскую. Именно здесь сосредоточено более 90% всех запасов каменного угля Украины, включая высококачественный коксующийся уголь, который является стратегически важным для металлургической промышленности.

До начала боевых действий на территории Украины, как пишет Resourcegroup, этот бассейн дополнительно был разделен на 30 районов.

В этих районах происходила добыча:

  • антрацита;
  • каменного;
  • коксующегося угля.

В 2014 году после введения российских войск на Донбасс все шахты, в которых добывали антрацит, были оккупированы. Как результат украинские ТЭС, ТЭЦ начали испытывать серьезный дефицит угля. По этой причине, начиная с 2014 года, Украина закупает уголь в других странах.

Днепровский угольный бассейн

Днепровский буроугольный бассейн, по данным ЕСУ — это группа месторождений бурого угля, расположенная в центральной части Украины, преимущественно на Правобережье Днепра.

Он простирается по территории нескольких областей, включая Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Запорожскую. Крупнейшие месторождения бурого угля сосредоточены именно здесь. Общие запасы составляют 4,2 млрд тонн.

Львовско-Волынский угольный бассейн

Расположен во Львовской и Волынской областях Украины, в западном направлении продолжается на территории Польши. Промышленная площадь бассейна, по данным ЕСУ — около 2 500 км кв. Общие балансовые запасы угля этого бассейна составляют более 1,5 млрд т.

Основными потребителями угля являются предприятия Министерства энергетики и угольная промышленность Украины. Незначительное количество добытого угля используют коксохимические заводы. Значительную часть угля потребляет население.

Ранее мы писали, что происходит с крупнейшим месторождением бурого угля в Украине.

Также узнавайте, сколько стоит тонна угля в Украине.

уголь промышленность сфера энергетики добыча полезных ископаемых бурый уголь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
