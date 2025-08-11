Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Важливі надра — де знаходяться вугільні басейни в Україні

Важливі надра — де знаходяться вугільні басейни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 17:25
Де знаходяться вугільні басейни в Україні та що про них варто знати
Антрацитове вугілля. Фото: Unsplash

Вугілля залишається одним із ключових природних ресурсів України, який відіграє важливу роль в енергетичній безпеці та промисловому розвитку держави. Основні запаси цієї корисної копалини зосереджені в кількох регіонах, які утворюють великі вугільні басейни.

Новини.LIVE розповідають детальніше про вугільні басейни України.

Реклама
Читайте також:

На території України є три вугільних басейни: 

  1. Донецький (найбільший; 97,6 % запасів вугілля України).
  2. Дніпровський.
  3. Львівсько-Волинський.

Донецький вугільний басейн

Донецький вугільний басейн, або Донбас, — найбільший і найважливіший вугільний регіон України. Його територія охоплює східні області країни, переважно Донецьку та Луганську, а також частково Дніпропетровську та Харківську. Саме тут зосереджено понад 90% всіх запасів кам’яного вугілля України, включно з високоякісним коксівним вугіллям, яке є стратегічно важливим для металургійної промисловості.

До початку бойових дій на території України, як пише Resourcegroup, цей басейн додатково був розділений на 30 районів.

У цих районах відбувався видобуток:

  • антрациту;
  • кам’яного;
  • коксівного вугілля.

У 2014 році після введення російських військ на Донбас усі шахти, в яких видобували антрацит, були окуповані. Як результат українські ТЕС, ТЕЦ почали відчувати серйозний дефіцит вугілля. З цієї причини, починаючи з 2014 року, Україна закуповує вугілля в інших країнах. 

Дніпровський вугільний басейн

Дніпровський буровугільний басейн, за даними ЕСУ — це група родовищ бурого вугілля, розташована в центральній частині України, переважно на Правобережжі Дніпра.

Він простягається територією кількох областей, включаючи Вінницьку, Житомирську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Запорізьку. Найбільші родовища бурого вугілля зосереджені саме тут. Загальні запаси складають 4,2 млрд тонн.

Львівсько-Волинський вугільний басейн

Розташований у Львівській і Волинській областях України, у західному напрямі продовжується на території Польщі. Промислова площа басейну, за даними ЕСУ  — близько  2 500 км кв. Загальні балансові запаси вугілля цього басейну становлять понад 1,5 млрд т.

Основними споживачами вугілля є підприємства Міністерства енергетики та вугільна промисловість України. Незначну кількість видобутого вугілля використовують коксохімічні заводи. Значну частину вугілля споживає населення.

Раніше ми писали, що відбувається з найбільшим родовищем бурого вугілля в Україні. 

Також дізнавайтеся, скільки коштує тонна вугілля в Україні.

вугілля промисловість сфера енергетики видобуток корисних копалин буре вугілля
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації