Де знаходяться вугільні басейни в Україні та що про них варто знати

Антрацитове вугілля. Фото: Unsplash

Вугілля залишається одним із ключових природних ресурсів України, який відіграє важливу роль в енергетичній безпеці та промисловому розвитку держави. Основні запаси цієї корисної копалини зосереджені в кількох регіонах, які утворюють великі вугільні басейни.

Новини.LIVE розповідають детальніше про вугільні басейни України.

Реклама

Читайте також:

На території України є три вугільних басейни:

Донецький (найбільший; 97,6 % запасів вугілля України). Дніпровський. Львівсько-Волинський.

Донецький вугільний басейн

Донецький вугільний басейн, або Донбас, — найбільший і найважливіший вугільний регіон України. Його територія охоплює східні області країни, переважно Донецьку та Луганську, а також частково Дніпропетровську та Харківську. Саме тут зосереджено понад 90% всіх запасів кам’яного вугілля України, включно з високоякісним коксівним вугіллям, яке є стратегічно важливим для металургійної промисловості.

До початку бойових дій на території України, як пише Resourcegroup, цей басейн додатково був розділений на 30 районів.

У цих районах відбувався видобуток:

антрациту;

кам’яного;

коксівного вугілля.

У 2014 році після введення російських військ на Донбас усі шахти, в яких видобували антрацит, були окуповані. Як результат українські ТЕС, ТЕЦ почали відчувати серйозний дефіцит вугілля. З цієї причини, починаючи з 2014 року, Україна закуповує вугілля в інших країнах.

Дніпровський вугільний басейн

Дніпровський буровугільний басейн, за даними ЕСУ — це група родовищ бурого вугілля, розташована в центральній частині України, переважно на Правобережжі Дніпра.

Він простягається територією кількох областей, включаючи Вінницьку, Житомирську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Запорізьку. Найбільші родовища бурого вугілля зосереджені саме тут. Загальні запаси складають 4,2 млрд тонн.

Львівсько-Волинський вугільний басейн

Розташований у Львівській і Волинській областях України, у західному напрямі продовжується на території Польщі. Промислова площа басейну, за даними ЕСУ — близько 2 500 км кв. Загальні балансові запаси вугілля цього басейну становлять понад 1,5 млрд т.

Основними споживачами вугілля є підприємства Міністерства енергетики та вугільна промисловість України. Незначну кількість видобутого вугілля використовують коксохімічні заводи. Значну частину вугілля споживає населення.

Раніше ми писали, що відбувається з найбільшим родовищем бурого вугілля в Україні.

Також дізнавайтеся, скільки коштує тонна вугілля в Україні.