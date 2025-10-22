Отключение электричества в Украине — в ДТЭК сообщили, где свет будут давать почасово

Графики почасовых отключений света вернулись – где ввели
В одной из областей Украины сообщили о постепенном переходе от аварийных отключений электроэнергии к плановым стабилизационным графикам.
О том, в какой из областей Украины 22 октября будут действовать стабилизационные графики отключения света, сообщили в компании "ДТЭК".
Почему в Украине начали отключать свет
22 октября в Украине из-за масштабной комбинированной атаки ракетами и дронами в большинстве областей введены аварийные отключения электроэнергии. По информации энергетиков, такие ограничения будут действовать временно — их планируют отменить после того, как энергосистема восстановит стабильную работу.
Кроме того, с 16:00 до 22:00 в стране вводятся ограничения потребления мощности для предприятий промышленного сектора. Это нужно для того, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть и обеспечить более равномерное распределение электроэнергии между всеми потребителями.
Где будут действовать графики стабилизационных отключений света
В то же время сообщается, что в Днепропетровской области начнут действовать графики стабилизационных отключений. Это позволит сделать процесс отключений более предсказуемым и контролируемым.
В компании "ДТЭК" обратились к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию экономно.
"Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию — это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений", — говорится в сообщении компании.
Также появились графики почасовых отключений для Киевской области.
Энергетики также отметили, что в случае каких-либо изменений ситуации граждан оперативно будут информировать через официальные каналы.
Ранее мы писали, что в Украине растет вероятность длительных отключений электроэнергии зимой. Специалисты предупреждают, что при серьезных повреждениях сетей блэкауты могут длиться часами или даже больше, что повлияет на работу школ и садиков.
Также мы рассказывали, что Россия усилила атаки на критическую инфраструктуру осенью 2025 года, пытаясь оставить страну без света и тепла. В случае графиков отключений полезно иметь мощный повербанк, чтобы оставаться на связи во время блэкаутов.
