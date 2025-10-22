Отключение электричества в Украине — в ДТЭК сообщили, где свет будут давать почасово

Мужчина читает книгу без света. Фото: Новини.LIVE

В одной из областей Украины сообщили о постепенном переходе от аварийных отключений электроэнергии к плановым стабилизационным графикам.

О том, в какой из областей Украины 22 октября будут действовать стабилизационные графики отключения света, сообщили в компании "ДТЭК".

22 октября в Украине из-за масштабной комбинированной атаки ракетами и дронами в большинстве областей введены аварийные отключения электроэнергии. По информации энергетиков, такие ограничения будут действовать временно — их планируют отменить после того, как энергосистема восстановит стабильную работу.

Кроме того, с 16:00 до 22:00 в стране вводятся ограничения потребления мощности для предприятий промышленного сектора. Это нужно для того, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть и обеспечить более равномерное распределение электроэнергии между всеми потребителями.

Где будут действовать графики стабилизационных отключений света

В то же время сообщается, что в Днепропетровской области начнут действовать графики стабилизационных отключений. Это позволит сделать процесс отключений более предсказуемым и контролируемым.

Графики стабилизационных отключений на 22 октября. Фото: ДТЭК

Графики стабилизационных отключений на 22 октября. Фото: ДТЭК

В компании "ДТЭК" обратились к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию экономно.

"Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию — это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений", — говорится в сообщении компании.

Также появились графики почасовых отключений для Киевской области.

Графики стабилизационных отключений на 22 октября. Фото: ДТЭК

Графики стабилизационных отключений на 22 октября. Фото: ДТЭК

Энергетики также отметили, что в случае каких-либо изменений ситуации граждан оперативно будут информировать через официальные каналы.

Ранее мы писали, что в Украине растет вероятность длительных отключений электроэнергии зимой. Специалисты предупреждают, что при серьезных повреждениях сетей блэкауты могут длиться часами или даже больше, что повлияет на работу школ и садиков.

Также мы рассказывали, что Россия усилила атаки на критическую инфраструктуру осенью 2025 года, пытаясь оставить страну без света и тепла. В случае графиков отключений полезно иметь мощный повербанк, чтобы оставаться на связи во время блэкаутов.