Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Графики почасовых отключений света вернулись – где ввели

Графики почасовых отключений света вернулись – где ввели

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 15:06
обновлено: 15:27
Отключение электричества в Украине — в ДТЭК сообщили, где свет будут давать почасово
Мужчина читает книгу без света. Фото: Новини.LIVE

В одной из областей Украины сообщили о постепенном переходе от аварийных отключений электроэнергии к плановым стабилизационным графикам.

О том, в какой из областей Украины 22 октября будут действовать стабилизационные графики отключения света, сообщили в компании "ДТЭК".

Реклама
Читайте также:

Почему в Украине начали отключать свет

22 октября в Украине из-за масштабной комбинированной атаки ракетами и дронами в большинстве областей введены аварийные отключения электроэнергии. По информации энергетиков, такие ограничения будут действовать временно — их планируют отменить после того, как энергосистема восстановит стабильную работу.

Кроме того, с 16:00 до 22:00 в стране вводятся ограничения потребления мощности для предприятий промышленного сектора. Это нужно для того, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть и обеспечить более равномерное распределение электроэнергии между всеми потребителями.

Где будут действовать графики стабилизационных отключений света

В то же время сообщается, что в Днепропетровской области начнут действовать графики стабилизационных отключений. Это позволит сделать процесс отключений более предсказуемым и контролируемым.

null
Графики стабилизационных отключений на 22 октября. Фото: ДТЭК
null
Графики стабилизационных отключений на 22 октября. Фото: ДТЭК

В компании "ДТЭК" обратились к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию экономно.

"Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию — это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений", — говорится в сообщении компании.

Также появились графики почасовых отключений для Киевской области.

null
Графики стабилизационных отключений на 22 октября. Фото: ДТЭК
null
Графики стабилизационных отключений на 22 октября. Фото: ДТЭК

Энергетики также отметили, что в случае каких-либо изменений ситуации граждан оперативно будут информировать через официальные каналы.

Ранее мы писали, что в Украине растет вероятность длительных отключений электроэнергии зимой. Специалисты предупреждают, что при серьезных повреждениях сетей блэкауты могут длиться часами или даже больше, что повлияет на работу школ и садиков.

Также мы рассказывали, что Россия усилила атаки на критическую инфраструктуру осенью 2025 года, пытаясь оставить страну без света и тепла. В случае графиков отключений полезно иметь мощный повербанк, чтобы оставаться на связи во время блэкаутов.

электроэнергия энергосистема отключения света свет графики отключений света
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации